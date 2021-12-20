QR-код по наличию антител планирует оформить почти каждый третий непривитый россиянин, уверенный, что переболел коронавирусом

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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что невакцинированные россияне без ПЦР-теста, но с антителами к коронавирусу смогут получить сертификат о перенесенном заболевании сроком на полгода. За подобным QR-кодом планирует обратиться только каждый третий, 45% он не нужен.



За сертификатом переболевшего коронавирусом будет обращаться 31% респондентов. Не нужен подобный документ 45%. 24% затруднились с решением.



Если среди женщин примерно поровну тех, кто планирует и не планирует оформлять QR-код (34 и 33% соответственно), то среди мужчин большинство не будет обращаться за получением подобного документа (57%): «Никуда не хожу, езжу на своей машине, зачем он мне?!»



Новый штамм коронавируса «омикрон» не испугал большинство россиян (67%). Лишь каждый одиннадцатый опасается нового штамма, причем судя по комментариям, больше переживают не за себя, а за престарелых родственников. Самые бесстрашные в этом отношении — антипрививочники: 75% из них не боятся «омикрона».



В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 непривитых россиян, предполагающих, что уже переболели коронавирусом.