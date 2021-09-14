Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин сообщил, что должен уйти на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. В саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе он будет участвовать онлайн.

«Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции»,— сообщается на сайте Кремля. Российский президент сообщил об этом в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

О своем возможном карантине Владимир Путин сообщил накануне. Однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что про самоизоляцию глава государства сказал «образно», пишет Коммерсантъ.