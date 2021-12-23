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Путин назвал уровень вакцинации в России недостаточным

23 декабря 2021 13:53
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Путин назвал уровень вакцинации в России недостаточным

В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции недостаточный, заявил президент Владимир Путин во время Большой пресс-конференции.

"Я вчера только, зная наверняка, что это будет чуть ли не основной темой нашей сегодняшней встречи, говорил с Анной Юрьевной Поповой и с Голиковой Татьяной Алексеевной, 59,4% — это коллективный иммунитет сегодня в России. Имеются в виду и переболевшие наши граждане, и привившиеся, у нас около 70 миллионов сделали первую прививку, 70 с небольшим — сделали два укола, но этого недостаточно", — сказал он.

По его словам, этот показатель должен быть под 80 процентов. Глава государства надеется, что этого удастся достичь во втором квартале будущего года, сообщает РИА Новости.

Теги: Путин

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