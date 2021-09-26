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Проблемы с обонянием наблюдались у почти 1,4% населения до заболевания ковидом.

26 сентября 2021 10:24
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Проблемы с обонянием наблюдались у почти 1,4% населения до заболевания ковидом.

Проблемы с обонянием наблюдались у почти 1,4% населения до заболевания ковидом. Чаще симптом наблюдался у пожилых людей, рассказала 26 сентября заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«У людей старшего возраста данное расстройство встречается чаще — нарушения обоняния (дизосмия. — Ред.) регистрировались у 50% людей старше 50 лет и у 80% старше 80 лет», — сказала она в беседе с ТАСС.

Специалист отметила, что на качество восприимчивости запахов влияют нейродегенеративные болезни, сахарный диабет, никотиновая зависимость. После заболевания коронавирусом обоняние восстанавливается по-разному. На скорость возвращения ощущений влияют возраст, вредные привычки, сопутствующие заболевания и особенности организма.

«В отдельных случаях сохранение этих нарушений возможно в течение года и даже более. Может ли ощущение запахов не восстановиться вообще, сказать сложно, так как на это влияет много факторов, о которых уже говорилось, да и период наблюдения еще не позволяет об этом судить», — добавила Пшеничная.

Потеря обоняния не является главным признаком заражения коронавирусом. Эксперт Роспотребнадзора ранее сообщала, что у COVID-19 нет характерных симптомов. При этом 75–80% заразившихся теряют обоняние и вкус на 3–4 недели.

В августе врач, кандидат медицинских наук Ксения Карташова объяснила механизм потери обоняния при коронавирусе. Она назвала такую реакцию организма ответом на поражение коронавирусом нейронов, а изменения в гиппокампе, где формируются эмоции и консолидируется память, чреваты когнитивными изменениями у пациентов, пишут "Известия".

Теги: коронавирус

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