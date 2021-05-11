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Прививку от коронавируса сделали уже больше 330 тысяч жителей области

11 мая 2021 14:13
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Из них больше 246 тысяч завершили вакцинацию, получив второй компонент вакцины.

Прививку от коронавируса сделали уже больше 330 тысяч жителей области, из них больше 246 тысяч завершили вакцинацию, получив второй компонент вакцины.

Для удобства жителей работают:

- стационарные прививочные пункты в поликлиниках области
-  круглосуточные пункты в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Безенчуке, Новокуйбышевске, Отрадном, Камышле
-  пункт в ТЦ "Аврора" в Самаре

мобильные пункты:
- на набережной возле ЦСК ВВС
-  в Загородном парке у центрального входа
-  в парке Гагарина возле входа со стороны ул.Сов.Армии

В каждом пункте - врач и медсестра, обязательная консультация перед вакцинацией.

Помните: после прививки 3 дня НУЖНО:

- НЕ мочить место укола,
- НЕ выпивать алкоголь
 - НЕ ходить в баню, сауну
 - ИЗБЕГАТЬ физических нагрузок.

Теги: вакцинация пункты вакцинации

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