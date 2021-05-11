Прививку от коронавируса сделали уже больше 330 тысяч жителей области, из них больше 246 тысяч завершили вакцинацию, получив второй компонент вакцины.
Для удобства жителей работают:
- стационарные прививочные пункты в поликлиниках области
- круглосуточные пункты в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Безенчуке, Новокуйбышевске, Отрадном, Камышле
- пункт в ТЦ "Аврора" в Самаре
мобильные пункты:
- на набережной возле ЦСК ВВС
- в Загородном парке у центрального входа
- в парке Гагарина возле входа со стороны ул.Сов.Армии
В каждом пункте - врач и медсестра, обязательная консультация перед вакцинацией.
Помните: после прививки 3 дня НУЖНО:
- НЕ мочить место укола,
- НЕ выпивать алкоголь
- НЕ ходить в баню, сауну
- ИЗБЕГАТЬ физических нагрузок.