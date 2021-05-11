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Прививку от коронавируса сделали уже больше 330 тысяч жителей области, из них больше 246 тысяч завершили вакцинацию, получив второй компонент вакцины.

Для удобства жителей работают:

- стационарные прививочные пункты в поликлиниках области

- круглосуточные пункты в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Безенчуке, Новокуйбышевске, Отрадном, Камышле

- пункт в ТЦ "Аврора" в Самаре

мобильные пункты:

- на набережной возле ЦСК ВВС

- в Загородном парке у центрального входа

- в парке Гагарина возле входа со стороны ул.Сов.Армии



В каждом пункте - врач и медсестра, обязательная консультация перед вакцинацией.

Помните: после прививки 3 дня НУЖНО:

- НЕ мочить место укола,

- НЕ выпивать алкоголь

- НЕ ходить в баню, сауну

- ИЗБЕГАТЬ физических нагрузок.