Я нашел ошибку
Главные новости:
Конкретные предложения на этот счет готовятся в правительстве.
Путин заявил, что темпы индексации пенсий в 2022 году будут выше инфляции
В случае штрафа ущерб будет оплачиваться из общих взносов.
Дачников предупредили: СНТ могут оштрафовать за неубранные сугробы снега
Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
В Самарской области ожидается сильный ветер
По мнению экспертов, снижение скорости мобильного интернета связано с ростом трафика и увеличением нагрузки на сети.
Средняя скорость мобильного интернета в России в ноябре снизилась впервые за 10 лет
Срок выполнения — 1 июня 2022 года.
Путин поручил внедрить приложение для штрафов за нарушения ПДД на основе фото и видео
Глава региона подчеркнул, что Денис был выдающимся игроком "Крыльев Советов" в 2000-11 годах.
Соболезнования Дмитрия Азарова в связи с уходом из жизни Дениса Ковбы
Готовность – более 70%.
В Самаре проверили ход строительства второго корпуса школы на Пятой просеке
Экодиктант проходит в онлайн-формате.
Сотрудники самарской полиции принимают участие во Всероссийском экологическом диктанте
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.6
-0.22
EUR 82.26
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
В УФСИН СО состоялось чествование ветеранов УИС
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида

18 ноября 2021 20:48
145
Музыкальный спектакль "Волшебная сказка стеклодува" можно будет посмотреть на телеканалах и в интернете

Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ситуации с распространением коронавируса. Музыкальный спектакль "Волшебная сказка стеклодува" можно будет посмотреть на телеканалах и в интернете, сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

Она отметила, что школьников со всей страны не будут приглашать и на Всероссийскую кремлевскую елку, которая традиционно проводилась в конце декабря. "К сожалению, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и в целях недопущения распространения COVID-19, особенно среди детей, принято решение о том, что традиционное детское новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце (ГКД) в новогодние праздники 2022 года проводиться не будет", - отметила Крылова.

Мероприятия в ГКД проводятся в последние месяцы в формате COVID-free. Для их посещения кроме билета требуется паспорт с соответствующим ему QR-кодом, свидетельствующим либо о прививке от коронавируса, либо о том, что болезнь была перенесена в последние шесть месяцев. Дети до 13 лет проходят на концерт только по билету и в сопровождении взрослых, имеющих QR-код. Также соблюдается масочный режим.

Новогодние детские представления не будут проводиться в Кремле уже второй раз. Крылова пообещала, что, как и в прошлом году, без зрителей будет записана телеверсия спектакля, которая будет показана по телеканалам и будет доступна в интернете. Главный герой спектакля - 12-летний сын лесника Сашка, который мечтает самостоятельно украсить новогоднюю елку в Кремле и добивается своей цели, с помощью друзей успешно преодолевая возникающие трудности.

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре состоялась пресс-конференция, посвященная викторине для жителей губернии, вакцинированных от новой коронавирусной инфекции.
16 ноября 2021, 19:27
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
В Самаре состоялась пресс-конференция, посвященная викторине для жителей губернии, вакцинированных от новой коронавирусной инфекции. Общество
1806
Сейчас ветераны не теряют связи с родными коллективами.
16 ноября 2021, 17:44
В УФСИН СО состоялось чествование ветеранов УИС
Сейчас ветераны не теряют связи с родными коллективами. Общество
747
Ученики 1 — 9 классов из 85 субъектов страны проверяют и повышают дорожную грамотность.
12 ноября 2021, 15:27
Школьники региона принимают участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»
Ученики 1 — 9 классов из 85 субъектов страны проверяют и повышают дорожную грамотность. Образование
1542
В центре внимания
Еще 1 781 житель Самарской области заболел коронавирусом
18 ноября 2021  13:24
Еще 1 781 житель Самарской области заболел коронавирусом
338
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
18 ноября 2021  11:28
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
334
Владимир Путин выразил уверенность в том, что будет расти интерес партнеров из Узбекистана в создании своих производств в России.
17 ноября 2021  21:28
Президенты РФ и Узбекистана отметили Самарскую область как один из ключевых регионов во взаимодействии двух стран
633
Еще 1 785 жителей Самарской области заболели коронавирусом
17 ноября 2021  13:12
Еще 1 785 жителей Самарской области заболели коронавирусом
494
Дмитрий Азаров студентам: «Нам нужны ваши идеи, взгляды, мысли о будущем региона»
17 ноября 2021  10:06
Дмитрий Азаров студентам: «Нам нужны ваши идеи, взгляды, мысли о будущем региона»
544
Весь список