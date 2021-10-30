Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре за сутки заболели 557 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Ему было 89 лет.
Не стало советского и российского диктора, народного артиста СССР Игоря Кириллова 
Переписчиков легко узнать  – специально для них изготовлены жилеты, шарфы и сумки с символикой Всероссийской переписи населения.
ГУ МВД  Самарской области напоминает о проведении на территории региона Всероссийской переписи населения
В Самаре начали проверять больных коронавирусом на самоизоляции
В Самаре начали проверять больных коронавирусом на самоизоляции
Еще 1 405 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 1 405 жителей Самарской области заболели коронавирусом
В Самаре возобновлено движение троллейбусов по ул. Агибалова
В Самаре возобновлено движение троллейбусов по ул. Агибалова
В Самаре Lada Granta сбила ребенка около перекрестка
В Самаре Lada Granta сбила ребенка около перекрестка
В Риме сегодня начнется саммит Группы двадцати
В Риме сегодня начнется саммит Группы двадцати
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.52
0
EUR 82.29
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области пройдет церемония прощания с красноармейцем Метёлкиным Степаном
На самарской площади Славы можно увидеть "Героев России, какими их не видел никто"
Детей и подростков приглашают присоединиться к онлайн-смене «Самарские каникулы» 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

По всей России начал действовать режим нерабочих дней

30 октября 2021 10:40
222
По всей России начал действовать режим нерабочих дней

В субботу, 30 октября, режим нерабочих дней с сохранением заработной платы начинает действовать по всей России. Соответствующий указ был ранее подписан Президентом Владимиром Путиным. Причина введения: сложная ситуация с коронавирусом в стране. 

За главами регионов, где Covid-19 особенно зверствует, сохранялось право установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября, но также с сохранением за работниками заработной платы. В частности, в Самарской области режим нерабочих дней действует с 25 октября 2021 года.

Российские школы по рекомендации минпросвещения на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября уходят на каникулы, а вузам министерство науки и высшего образования разрешило перевести студентов на дистанционное обучение. Колледжи могут уйти на каникулы при условии, что смогут сохранить полноту образовательного процесса.

В Самарской области с 25 октября 2021 года введены жесткие условия посещения различных учреждений и заведений. Закрыты фитнес-клубы. Школьники ушли на каникулы на неделю раньше, чем было запланировано. В крупные ТЦ вход возможен только при предъявлении QR-кода.

Что касается ресторанов и кафе, то они работают исключительно на вынос или на доставку. 

Однако случаются и конфликтные ситуации. Например, в Самаре пенсионеров не пустили в продуктовый магазин из-за отсутствия QR-кода. Избежать скандала не удалось. Возможно, причиной этой ситуации стало банальное недопонимание.

Власти региона уже ответили, что ждет самарцев после локдауна. В новом постановлении губернатора перечислены ограничения, которые будут действовать после окончания нерабочих дней.

Например, посетить театрально-концертные организации, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры, спортзалы, фуд-корты с общей посадкой для посетителей в торговых центрах можно будет только при наличии QR-кода, сообщает ГТРК Самара.

Теги: Коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Еще 1 405 жителей Самарской области заболели коронавирусом
30 октября 2021, 13:24
Еще 1 405 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Кроме того, за истекшие сутки 30 пациентов умерли и 822 выздоровели. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
183
Еще 1 389 жителей Самарской области заболели коронавирусом
29 октября 2021, 14:00
Еще 1 389 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Кроме того, за истекшие сутки 4 пациента умерли и 778 выздоровели. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
819
Дмитрий Азаров поручил отработать механизм предоставления двух выходных дней работникам при вакцинации от COVID-19
29 октября 2021, 12:59
Дмитрий Азаров поручил отработать механизм предоставления двух выходных дней работникам при вакцинации от COVID-19
Власти региона проанализировали эффективность принятых мер в период нерабочих дней и учли новые рекомендации специалистов для разных возрастных групп.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1134
В центре внимания
Еще 1 405 жителей Самарской области заболели коронавирусом
30 октября 2021  13:24
Еще 1 405 жителей Самарской области заболели коронавирусом
191
Еще 1 389 жителей Самарской области заболели коронавирусом
29 октября 2021  14:00
Еще 1 389 жителей Самарской области заболели коронавирусом
821
Для борьбы с инфекционными заболеваниями в Самарской области вводят дополнительные мощности больниц
29 октября 2021  13:57
Для борьбы с инфекционными заболеваниями в Самарской области вводят дополнительные мощности больниц
664
Создать и подтвердить учетную запись на Госуслугах и распечатать QR-код о прививке можно дистанционно
29 октября 2021  13:40
Создать и подтвердить учетную запись на Госуслугах и распечатать QR-код о прививке можно дистанционно
606
Дмитрий Азаров поручил отработать механизм предоставления двух выходных дней работникам при вакцинации от COVID-19
29 октября 2021  12:59
Дмитрий Азаров поручил отработать механизм предоставления двух выходных дней работникам при вакцинации от COVID-19
1135
Весь список