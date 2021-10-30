По всей России начал действовать режим нерабочих дней

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В субботу, 30 октября, режим нерабочих дней с сохранением заработной платы начинает действовать по всей России. Соответствующий указ был ранее подписан Президентом Владимиром Путиным. Причина введения: сложная ситуация с коронавирусом в стране.

За главами регионов, где Covid-19 особенно зверствует, сохранялось право установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября, но также с сохранением за работниками заработной платы. В частности, в Самарской области режим нерабочих дней действует с 25 октября 2021 года.

Российские школы по рекомендации минпросвещения на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября уходят на каникулы, а вузам министерство науки и высшего образования разрешило перевести студентов на дистанционное обучение. Колледжи могут уйти на каникулы при условии, что смогут сохранить полноту образовательного процесса.

В Самарской области с 25 октября 2021 года введены жесткие условия посещения различных учреждений и заведений. Закрыты фитнес-клубы. Школьники ушли на каникулы на неделю раньше, чем было запланировано. В крупные ТЦ вход возможен только при предъявлении QR-кода.

Что касается ресторанов и кафе, то они работают исключительно на вынос или на доставку.

Однако случаются и конфликтные ситуации. Например, в Самаре пенсионеров не пустили в продуктовый магазин из-за отсутствия QR-кода. Избежать скандала не удалось. Возможно, причиной этой ситуации стало банальное недопонимание.

Власти региона уже ответили, что ждет самарцев после локдауна. В новом постановлении губернатора перечислены ограничения, которые будут действовать после окончания нерабочих дней.

Например, посетить театрально-концертные организации, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры, спортзалы, фуд-корты с общей посадкой для посетителей в торговых центрах можно будет только при наличии QR-кода, сообщает ГТРК Самара.