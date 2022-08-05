Пик заболеваемости COVID-19 в России ожидается в конце августа 2022 года

1516

Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с РИА Новости.

Вирусолог предрек, что число выявляемых за сутки случаев коронавируса будет увеличиваться. К этому выводу он пришел на основании ситуации со штаммами ВА.4 и ВА.5 в других странах. «Обычно от начала эпидемии проходит месяц, у нас начался [рост заболеваемости] где-то в конце июля, значит в конце августа должен быть пик», — считает Альтштейн.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о двух сценариях завершения пандемии COVID-19. Первый — переход коронавируса в состояние сезонного заболевания. Однако наиболее вероятным исходом специалист считает переход COVID-19 в состояние природно-очаговой инфекции, при котором вирус может найти носителя в природе.