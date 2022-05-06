Перед футбольным матчем самарцы смогут защитить здоровье с помощью прививки

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Сегодня в рамках праздничной программы, посвященной 80-летию футбольного клуба «Крылья Советов», на территории стадиона «Солидарность Самара Арена» будет работать мобильный прививочный пункт.

Сделать прививку от новой коронавирусной инфекции можно будет с 16.00 до 19.00 в передвижном фельдшерско-акушерском пункте, который будет расположен между 2 и 3 гейтами.

Все желающие жители и гости города смогут сделать прививку от COVID-19, а также пройти повторную вакцинацию. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Перед вакцинацией всех обязательно проконсультирует врач.

Специалисты напоминают, спустя полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации необходимо сделать повторную прививку. Это поможет укрепить иммунитет и в случае встречи с инфекцией минимизирует риски тяжелого течения COVID-19.