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Оперштаб СО: отмечается снижение заболевания среди детей и подростков

14 февраля 2022 18:09
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Азаров назвал тенденцию обнадеживающей, но ослаблять ограничения пока рано. Все введённые ранее ограничения для школьников сохраняются до конца февраля.

В Самарской области комплекс ограничительных мер способствовал снижению заболевания среди детей и подростков. Но оснований для ослабления режима пока нет.

Оперштаб по борьбе с COVID-19: за неделю на 36 % реже стали болеть дети в возрасте 7-14 лет, на 28 % реже заражаются подростки 15-17 лет.

Перелому ситуации в данных возрастных группах способствовало введение дистанционного образования, перенос недельных каникул, запрет на посещение культурных, развлекательных и массовых мероприятий для детей.

Азаров назвал тенденцию обнадеживающей, но ослаблять ограничения пока рано. Все введённые ранее ограничения для школьников сохраняются до конца февраля.

При этом наблюдается рост заболеваемости в следующих возрастных группах:

до года - на 26 %,
1-6 лет - на 8,5 %,
50-64 года - на 21 %,
65+ - на 18 %.

Меньше стали болеть работники транспортной сферы, а вот среди сотрудников сферы ЖКХ, образования, здравоохранения, услуг наблюдается рост числа инфицированных. Именно в этих сферах сотрудники находятся в постоянном контакте с людьми.

Руководителям учреждений и компаний требуется позаботиться о здоровье в своих коллективах, принять исчерпывающие меры защиты сотрудников и посетителей. Максимальную ответственность важно проявить всем землякам, передает оперштаб СО.

 

Фото:   оперштаб СО

Теги: Коронавирус

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