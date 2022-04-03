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Новые волны ковида все меньше страшат россиян

3 апреля 2022 12:17
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Новые волны ковида все меньше страшат россиян.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

7 из 10 россиян не боятся новой волны COVID-19, о которой предупреждают инфекционисты. «В последние полтора месяца есть, о чем волноваться»; «Почти все ограничения в стране уже сняты!» — комментируют опрошенные. Небольшие страхи по поводу пандемии еще остались у каждого четвертого (26%). И лишь 3% признались, что сильно боятся коронавируса.

Мужчины об отсутствии страха говорили чаще женщин (75 и 64% соответственно). Чем моложе респонденты, тем больше среди них тех, кто не боится ковида: 64% среди опрошенных старше 45-ти против 76% среди тех, кто моложе 34 лет. Число тех, кто не испытывает никаких опасений по поводу коронавируса растет с увеличением уровня дохода респондентов: 70% среди россиян с зарплатой до 50 тыс. руб. и 76% среди граждан, зарабатывающих от 80 тыс. руб. в месяц. Антипрививочники бесстрашнее вакцинированных (76 и 69% соответственно).

Тех, кто не боится коронавируса, больше всего среди жителей Санкт-Петербурга (81%). А вот в Москве и Казани бесстрашных заметно меньше (62 и 66% соответственно).

Россияне устали бояться ковида, да и коллективный иммунитет благодаря прививочной кампании сформировался: если в апреле 2021 года следующей волны COVID-19 в той или иной степени боялись 4 из 10, то сегодня — лишь 29%.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 394
  • Время проведения: 29—31 марта 2022 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондентов
Теги: Коронавирус

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