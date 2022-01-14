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Не стоит считать инфицирование штаммом коронавируса "омикрон" легким заболеванием, заявила РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она пояснила, что в пересчете на душу населения в Соединенных Штатах, Италии, Бельгии и ряде стран Восточной Европы совокупные показатели смертности высокие, так как очень высока заболеваемость.

Пшеничная отметила, что набор мер противодействия распространению "омикрона" остаётся тем же, что и при других вариантах коронавируса – это сокращение контактов между людьми, правильное ношение маски, дезинфекция рук и поверхностей, проветривание помещений и вакцинация.

Как отметила эксперт Роспотребнадзора, к сожалению, темпы вакцинации в период новогодних праздников значительно снизились.