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Мурашко заявил, что заболеваемость COVID-19 в России стабилизировалась

13 декабря 2021 23:52
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Коллективный иммунитет в стране достиг 55,8%.

Заболеваемость COVID-19 в России стабилизировалась и стала немного снижаться, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

"Хотя все-таки количество заболевших велико, более 800 тысяч сегодня одновременно болеют человек — это все-таки высокая цифра", — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

По его словам, первый компонент вакцины от SARS-CoV-2 получили "более 75 миллионов человек". Как считает Мурашко, "это уже неплохие цифры".

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что заболеваемость снижается в 56 российских регионах. В пяти субъектах цифры пока растут — это Сахалинская область, Республика Адыгея, Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Республика Алтай. Отсутствие значимой динамики наблюдается в 24 регионах.

Она отметила, что коллективный иммунитет в стране достиг 55,8%. Среди регионов лидирует Севастополь — там уже более 80%. Больше 72% — в Чукотском автономном округе, Республике Карелии, Тыве, Московской области, Санкт-Петербурге и Москве.

Достичь показателя в 80% возможно, если привьется каждый, у кого нет медицинских противопоказаний, подчеркнула вице-премьер.

 

Фото:   РИА Новости / Валерий Мельников

 

Теги: Коронавирус

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