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Мобильные медицинские бригады проводят вакцинацию на предприятиях Самарского региона

12 августа 2021 09:59
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Мобильные медицинские бригады проводят вакцинацию на предприятиях Самарского региона

В регионе работают мобильные бригады, которые проводят вакцинацию сотрудников организаций по месту работы. Для выезда такой мобильной бригады необходимо обратиться в поликлинику по телефону. 11 августа врачи Самарской городской консультативно-диагностической поликлиники №14 провели вакцинацию от COVID-19 сотрудников АО «Самарагорэнергосбыт».

«Персонал предприятия всегда находится в непосредственном взаимодействии с нашими потребителями. Мы проводим большую работу по информированию сотрудников о пользе вакцинации: рассказываем, какие существуют препараты и чем они различаются, устраиваем встречи с медработниками, на которых эксперты отвечают на вопросы. Когда мы услышали от коллег, что им было бы удобно прививаться на рабочем месте, решили организовать выездные мероприятия по вакцинации, — пояснила управляющая делами АО «Самарагорэнергосбыт» Екатерина Сеницкая. — Сегодня привились 70 сотрудников предприятия. Для нас это уже третья выездная вакцинация». 

На сегодняшний день в регионе привито более 913 тысяч жителей, из них завершили вакцинацию свыше 722 тысяч человек.

 «Я очень надеюсь, что нашей работой мы — медицинские работники — приближаем дату окончания пандемии, -  отметила врач-терапевт Самарской городской консультативно-диагностической поликлиники №14 Наталья Игнатьева. - Прививаться необходимо всем, у кого нет медицинских противопоказаний, пройти вакцинацию рекомендую в ближайшее время до подъема заболеваемости сезонными вирусными инфекциями».

На этой неделе в регион пришли новые партии вакцин от новой коронавирусной инфекции, в том числе более 17 000 доз вакцины «Спутник Лайт» и почти 1500 доз вакцины «ЭпиВакКорона». 

Пройти вакцинацию может любой желающий старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.

Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС.

Для повышения доступности вакцинации в регионе работают круглосуточные прививочные пункты.

Напомним, что заявку на выезд мобильной прививочной бригады на дом также могут оставить и маломобильные граждане, обратившись по телефону поликлиники. При этом сначала такого пациента на дому осмотрит участковый врач-терапевт. 

Теги: вакцинация коронавирус мобильные бригады

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