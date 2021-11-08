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Куда в Самарской области не пустят без COVID-пропуска

8 ноября 2021 10:16
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Куда в Самарской области не пустят без COVID-пропуска: список

В Самарской области изменили COVID-правила. По сути, в регионе ввели систему пропусков. Рассказываем, как она будет работать.

Из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом в Самарской области с 25 октября по 7 ноября действовал локдаун. Были закрыты фитнес-клубы, бассейны, салоны красоты, массажные и спа-салоны, театры, музеи и другие учреждения культуры. Рестораны, бары и фуд-корты продавали еду только навынос. Школы досрочно ушли на осенние каникулы.

Для прохода в ТЦ, в отдельно стоящие гипермаркеты, такие как «Лента», «Магнит», «Леруа Мерлен», «Ашан» и так далее требовалось предъявлять один из двух документов: QR-код справки о вакцинации от коронавируса или о перенесенном заболевании, а также паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Проверку доверили охранникам торговых объектов. И это довольно сильно изменило ТЦ — посмотрите наш фоторепортаж.

И хоть властям Самарской области рекомендовали продлить локдаун, они решили этого не делать. Зато упрочили и расширили систему COVID-пропусков. Судя по всему, через ограничения чиновники решили стимулировать жителей сделать прививку от коронавируса. Но при этом добавили пункт, который как бы предполагает право выбора. Можно не проходить вакцинацию, но периодически (и срок довольно маленький) делать ПЦР-тест на наличие COVID, пишет 63.ру.

Итак, правила утвердил своим постановлением губернатор Дмитрий Азаров. 

«За прошедшие дни в наших медучреждениях количество выздоровевших и выписанных из стационара жителей стало больше, чем госпитализированных», — объяснил решение губернатор

Согласно постановлению, с 8 ноября жителям нужно иметь оригинал или QR-код сертификата о вакцинации от коронавируса, справки о перенесенном заболевании или отрицательного результата ПЦР-теста на COVID (выполненного не позднее чем за 72 часа до посещения), чтобы попасть в следующие заведения:

торговые центры;

торговые предприятия площадью более 2000 кв. метров — такие, как гипермаркеты «Лента», «Магнит», «Леруа Мерлен», «Ашан» и так далее;

театры, концертные залы, кинотеатры, цирк, культурно-досуговые учреждения;

бассейны, фитнес-центры, спортивные клубы и залы;

рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания;

предприятия сферы услуг — салоны красоты, парикмахерские, студии ногтевого сервиса, станции техобслуживания машины.

При этом магазины, продающие продовольственные товары площадью менее 2000 кв. метров, могут посещать все. Требовать пропуска там не будут.

Как получить QR-код

Сертификат о вакцинации с QR-кодом житель может получить, сделав прививку в поликлинике. Документ придет на сайт «Госуслуги». Выглядит он следующим образом.

Бумажный вариант сертификата можно получить в поликлинике. В нем нет QR-кода. В одних учреждениях документ вручают сразу после второй вакцинации, а в других предлагают прийти за сертификатом чуть позднее.

Если вы переболели COVID-19 за последние шесть месяцев, то вам автоматически придут сертификат о перенесенном заболевании и QR-код в личный кабинет на «Госуслуги», если вы там зарегистрированы. Если нет, то сертификат можно получить в поликлинике. Он действителен полгода после болезни.

Где можно сдать ПЦР-тест

Есть несколько видов ПЦР-тестов: обычные — их выполняют за несколько суток; срочные — за сутки и быстрее; экспресс — за 15–30 минут.

В большинстве лабораторий ценник — около 1500 рублей, но есть и дешевле

В Самаре сделать их можно в частных лабораториях и государственных поликлиниках. И придется платить (если нет назначение врача). Расценки мы публиковали в отдельном материале.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров Коронавирус

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