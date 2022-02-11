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Ковид-сертификат можно будет получить по положительным результатам экспресс-теста

11 февраля 2022 09:06
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Ковид-сертификат можно будет получить по положительным результатам экспресс-теста

Сертификат о перенесенном заболевании коронавирусом можно будет получить в том числе по положительным результатам экспресс-теста, но только взятого медицинским работником. Это пояснил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Ранее сообщалось, что ковид может быть подтвержден любым из зарегистрированных в РФ методов, определяющих его антиген или генетический материал, в том числе с помощью экспресс-теста без ПЦР. Изменения в порядок подтверждения диагноза были внесены постановлением главного государственного санитарного врача, передает Радио Маяк.

Теги: Коронавирус

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