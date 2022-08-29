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Из-за роста заболеваемости коронавирусом работодатели стали чаще переводить персонал на удаленку

29 августа 2022 11:15
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Из-за роста заболеваемости коронавирусом работодатели стали чаще переводить персонал на удаленку

Число заболевших ковидом растет, а вместе с ним увеличивается и количество компаний, практикующих удаленку, — сегодня дистанционные работники есть в каждой седьмой организации. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны.

Уровень заболеваемости коронавирусом снова вырос, так что удаленка отчасти возвращается. Сотрудники, работающие дистанционно в связи с пандемией COVID-19, сегодня есть в 14% российских компаний — это на 3 п.п. больше, чем было в июне нынешнего года. Чаще всего бизнес использует удаленный формат работы в Москве (17%). В Санкт-Петербурге дистанционные сотрудники имеются в 13% организаций, во всей России (за исключением двух столиц) — в 12%.

Судя по опросу работодателей, практикующих удаленку, несколько возросло и число компаний, где удаленных сотрудников много: по сравнению с июнем на 6 п.п. увеличилось количество предприятий, где дистанционно трудятся от 51 до 75% работников (сейчас их 6%), на 2 п.п. — где удаленщиков свыше 75% (9%). Однако наиболее распространенной по-прежнему является практика, когда вне офиса выполняют свои обязанности менее 10% работников: сегодня так поступают в каждой второй компании (50%).

Чаще всего удаленные сотрудники работают в сфере информационных технологий (в 39% организаций), финансов (17%) и продаж (14%). По 9% работодателей сообщили, что у них дистанционно трудится весь офисный персонал и работники HR-подразделения, по 3% — что удаленщики задействованы в сфере логистики, дизайна и ИТР, по 2% — в юриспруденции, закупках, документообороте и в call-центре. Еще 14% менеджеров по персоналу рассказали, что дистанционные сотрудники работают в других отраслях: упоминались научная разработка, администрирование, страхование, редактура, экономика, маркетинг и др.
 

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 209
  • Время проведения: 3—26 августа 2022 года
  • Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала
  • Размер выборки: 1000 респондентов
Теги: Коронавирус Опрос

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