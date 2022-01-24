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Госпитализаций пациентов с омикроном-штаммом среди привитых "Спутником", по предварительным данным, нет. Об этом заявил "Интерфаксу" директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Тяжелого течения инфекции и летальных случаев из-за нового варианта ковида также не зарегистрировано.

Вместе с тем, Гинцург отметил, что "омикрон" так же опасен для не привитых людей из групп риска, как и "дельта". Директор центра имени Гамалеи считает, что омикрон-штамм не станет выходом из пандемии коронавируса, так как из-за его быстрого распространения увеличивается вероятность появления более опасной мутации.

Предотвратить ее возникновение можно только вакцинировав 75-80% населения России за полгода.