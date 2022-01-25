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Глава Роспотребнадзора Анна Попова: почти 70% пациентов с "омикроном" в России не прививались от коронавируса

25 января 2022 15:57
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Почти 90% пациентов с "омикроном" в России заразились уже внутри страны, сообщила она.

Число подтвержденных случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса в РФ возросло до 5 889 в 68 регионах страны. Об этом сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

"На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрировано 5 889 случаев нового генного варианта вируса "омикрон" в 68 субъектах РФ", - сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.

Почти 70% выявленных в России пациентов с "омикроном" не прививались от коронавируса, заявила Попова

Почти 90% пациентов с "омикроном" в России заразились уже внутри страны, сообщила она.

 

Фото:   Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Теги: Коронавирус

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