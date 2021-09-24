Гинцбург: второй раз испытание пандемией человечество может не выдержать

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Пандемия показала, что второй раз такое испытание человечество может не выдержать. Об этом в пятницу заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

"Я не буду оракулом и [не буду] предрекать какие-то пандемии, но то, что эта пандемия показала, что второго такого, так скажем, нашествия микроорганизмов человечество может просто-таки не выдержать, - да. Поэтому надо очень серьезные сделать выводы. Как научные, так и организационные", - сказал он в прямом эфире, организованном Российским еврейским конгрессом.

По мнению Гинцбурга, у стран должен быть четкий план действий на случай подобных чрезвычайных ситуаций. "Даже если никогда на нашем с вами веку это не случится, <...> то все деньги и средства, которые будут затрачены на создание такого плана и его дальнейшее поддержание и реализацию, все равно окупились бы, если бы у нас сейчас был такой план", - отметил он.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС