Геннадий Котельников о ситуации с пандемией: осторожный оптимизм

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Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников о ситуации с пандемией в регионе:

"Пандемия коронавируса длится уже 1 год и 9 месяцев. Поэтому анализировать статистику заболеваемости, выздоровления и смертности населения только на данный момент не совсем корректно.

Мы даже представить себе не могли, каких колоссальных усилий и средств потребует повседневная борьба с распространением новой коронавирусной инфекции!

Эти усилия с большой настойчивостью – сама жизнь заставила – были предприняты в текущем 2021 году. Это – и беспрецедентное, почти до 8,5 тысячи мест, расширение коечного фонда в лечебных учреждениях региона для больных COVID-19; и организация специальных отделений для них в данных учреждениях; и значительный рост охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию.

Это – и мощное увеличение финансирования, как регионального, так и федерального, на закупку лекарственных средств для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом и с подозрением на него.

Это также – улучшение работы службы «скорой помощи» за счет увеличения количества автомобилей, бригад врачей и соответствующего повышения финансирования. В итоге нагрузка на «скорую помощь» уменьшилась, что позволило сохранить ее ресурсы для пациентов с сердечно-сосудистыми и онкозаболеваниями, сахарным диабетом и другими жизнеугрожающими состояниями.

Результатом всех принятых мер сегодня может быть наш «осторожный оптимизм». По уровню роста общей смертности за 9 месяцев 2021 (по сравнению с 2020 годом) Самарская область находится на 72-м месте среди всех 85-ти регионов России.

Мы должны четко понимать причины смертности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и столь же отчетливо представлять, как с ними бороться. Это – наличие у пациентов тяжелых сопутствующих заболеваний, о которых уже было сказано, а также высокая опасность повышенного тромбообразования.

К сожалению, до сих пор объективной причиной заболевания и смертности является позднее обращение пациентов за медпомощью из-за опасений заражения COVID-19.

Отсюда – и те усилия и меры, которые необходимо принять в текущем и следующем годах по снижению уровня смертности населения.

Первое – по возможности максимальное расширение диспансеризации граждан. Второе – приобретение нового медицинского оборудования для лечебных учреждений губернии. К тому же это – самая прямая работа по модернизации и укреплению первичного звена здравоохранения, о чем мы много говорим. Наконец, третье – обеспеченность заведений здравоохранения врачебными кадрами. Этот показатель также напрямую влияет на состояние первичного звена здравоохранения. И здесь тоже много работы по закреплению квалифицированных медицинских кадров.

Для решения всех этих задач нужны значительные финансовые средства. И я хочу с удовлетворением констатировать, что в проекте бюджета Самарской области на 2022 год расходы на сферу здравоохранения планируется увеличить.

Ежегодно растет финансирование из областного бюджета. Принят и реализуется широкий блок областного законодательства в данной сфере. Идет реализация национального проекта «Здравоохранение» и региональных проектов, направленных на снижение смертности населения, повышение продолжительности жизни, обеспечение доступности медицинской помощи. Всё это, вместе взятое, несомненно, положительно отразится на уровне, качестве и продолжительности жизни населения Самарской области".

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