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Где жители региона могут пройти вакцинацию от COVID-19

22 июля 2021 17:57
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Работает телефон горячей линии 122.

Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС.

Также работает телефон горячей линии 122.

Работают КРУГЛОСУТОЧНЫЕ прививочные кабинеты:

- в Самаре на базе городской больницы 4 по адресу улица Мичурина,125 8(846)3124890

- на базе больницы 10 по адресу улица Медицинская,4, телефон 8 927 746 14 40. С 8.00 до 20.00 прививку можно сделать в поликлиническом отделении учреждения, после 20.00 - в травматологическом пункте.

- в больнице № 6 по адресу улица Советской армии, 56 пройти вакцинацию от COVID-19 можно с 8.00 до 20.00 в кабинете 210 , с 20.00 до 7.30 - в кабинете 106, телефон 8(846)2079714

- в Тольятти на базе Ставропольской ЦРБ по адресу Автозаводское шоссе,5
8(8482)790451

Также открыты дополнительные пункты, которые проводят вакцинацию жителей в вечернее и ночное время:

В Волжском районе в
п. Стройкерамика, ул. Народная 1 А, тел. 999-22-14

 В Отрадном на базе
приемного отделения городской больницы по адресу улица Ленина, 61
тел 88466122348

 В Безенчуке на базе приемного отделения ЦРБ по адресу
улица Мамистова, 52,
8-84676-2-41-49

В Чапаевске на базе приёмного покоя ЦГБ по адресу улица, Ленина 104, 88463930447

В Камышлинском районе на базе приемного отделения ЦРБ по адресу с. Камышла , улица Победы, 68
8-846-64-33741

Теги: вакцинация

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