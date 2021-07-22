Где жители региона могут пройти вакцинацию от COVID-19

203

Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС.

Также работает телефон горячей линии 122.



Работают КРУГЛОСУТОЧНЫЕ прививочные кабинеты:

- в Самаре на базе городской больницы 4 по адресу улица Мичурина,125 8(846)3124890



- на базе больницы 10 по адресу улица Медицинская,4, телефон 8 927 746 14 40. С 8.00 до 20.00 прививку можно сделать в поликлиническом отделении учреждения, после 20.00 - в травматологическом пункте.



- в больнице № 6 по адресу улица Советской армии, 56 пройти вакцинацию от COVID-19 можно с 8.00 до 20.00 в кабинете 210 , с 20.00 до 7.30 - в кабинете 106, телефон 8(846)2079714



- в Тольятти на базе Ставропольской ЦРБ по адресу Автозаводское шоссе,5

8(8482)790451



Также открыты дополнительные пункты, которые проводят вакцинацию жителей в вечернее и ночное время:



В Волжском районе в

п. Стройкерамика, ул. Народная 1 А, тел. 999-22-14



В Отрадном на базе

приемного отделения городской больницы по адресу улица Ленина, 61

тел 88466122348



В Безенчуке на базе приемного отделения ЦРБ по адресу

улица Мамистова, 52,

8-84676-2-41-49



В Чапаевске на базе приёмного покоя ЦГБ по адресу улица, Ленина 104, 88463930447



В Камышлинском районе на базе приемного отделения ЦРБ по адресу с. Камышла , улица Победы, 68

8-846-64-33741