Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

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На 19.03.2022 в регионе за сутки госпитализировано 96 пациентов.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6982, нарастающим итогом 6063896.

Подтверждено за сутки 931 случай COVID-19:

- 491 в г. Самара

- 47 в г. Тольятти

- 42 в г. Сызрань

- 36 в Кинель-Черкасском районе

- 35 в Волжском районе

- 23 в Сергиевском районе

- 21 в Нефтегорском районе

- 18 в г. Похвистнево

- 16 в Шигонском районе

- 15 в Безенчукском районе

- 14 в г. Новокуйбышевск

- 14 в г. Отрадный

- 14 в г. Чапаевск

- 14 в Приволжском районе

- 12 в Кошкинском районе

- 12 в Красноармейском районе

- 12 в Хворостянском районе

- 10 в Пестравском районе

- 9 в г. Жигулевск

- 9 в Алексеевском районе

- 8 в Ставропольском районе

- 7 в г. Октябрьск

- 7 в Большечерниговском районе

- 7 в Елховском районе

- 7 в Исаклинском районе

- 7 в Похвистневском районе

- 5 в Богатовском районе

- 5 в Большеглушицком районе

- 5 в Сызранском районе

- 4 в Камышлинском районе

- 4 в Шенталинском районе

- 1 в Борском районе

859 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 72 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 368266 случаев коронавируса.

Скончались 7405 человек (нарастающим итогом), в том числе 17 за сутки.