Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

На 19.03.2022 в регионе за сутки госпитализировано 96 пациентов.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6982, нарастающим итогом 6063896.
Подтверждено за сутки 931 случай COVID-19:
- 491 в г. Самара
- 47 в г. Тольятти
- 42 в г. Сызрань
- 36 в Кинель-Черкасском районе
- 35 в Волжском районе
- 23 в Сергиевском районе
- 21 в Нефтегорском районе
- 18 в г. Похвистнево
- 16 в Шигонском районе
- 15 в Безенчукском районе
- 14 в г. Новокуйбышевск
- 14 в г. Отрадный
- 14 в г. Чапаевск
- 14 в Приволжском районе
- 12 в Кошкинском районе
- 12 в Красноармейском районе
- 12 в Хворостянском районе
- 10 в Пестравском районе
- 9 в г. Жигулевск
- 9 в Алексеевском районе
- 8 в Ставропольском районе
- 7 в г. Октябрьск
- 7 в Большечерниговском районе
- 7 в Елховском районе
- 7 в Исаклинском районе
- 7 в Похвистневском районе
- 5 в Богатовском районе
- 5 в Большеглушицком районе
- 5 в Сызранском районе
- 4 в Камышлинском районе
- 4 в Шенталинском районе
- 1 в Борском районе
859 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 72 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 368266 случаев коронавируса.
Скончались 7405 человек (нарастающим итогом), в том числе 17 за сутки.