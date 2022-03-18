Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

131

На 18 марта в регионе за сутки госпитализирован 141 пациент.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8586, нарастающим итогом 6056914.

Подтверждено за сутки 949 случаев COVID-19:

- 294 в г. Самара

- 156 в г. Тольятти

- 51 в Богатовском районе

- 45 в г. Новокуйбышевск

- 36 в г. Сызрань

- 28 в г. Чапаевск

- 28 в Нефтегорском районе

- 26 в г. Кинель

- 26 в Волжском районе

- 22 в Пестравском районе

- 19 в Клявлинском районе

- 18 в г. Отрадный

- 18 в Шигонском районе

- 17 в Безенчукском районе

- 16 в Похвистневском районе

- 15 в г. Похвистнево

- 12 в г. Жигулевск

- 12 в г. Октябрьск

- 12 в Большеглушицком районе

- 12 в Кинельском районе

- 11 в Красноармейском районе

- 10 в Красноярском районе

- 9 в Хворостянском районе

- 9 в Челно-Вершинском районе

- 8 в Кинель-Черкасском районе

- 7 в Борском районе

- 7 в Ставропольском районе

- 6 в Сызранском районе

- 4 в Кошкинском районе

- 4 в Приволжском районе

- 4 в Сергиевском районе

- 3 в Алексеевском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Камышлинском районе

822 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 127 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 367335 случаев коронавируса.

Скончались 7388 человек (нарастающим итогом), в том числе 18 за сутки.