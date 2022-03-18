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Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19
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Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

18 марта 2022 14:14
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В Самаре за сутки заболели 294 человека.

На 18 марта в регионе за сутки госпитализирован 141 пациент.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8586, нарастающим итогом 6056914.
 Подтверждено за сутки 949 случаев COVID-19:
- 294 в г. Самара
- 156 в г. Тольятти
- 51 в Богатовском районе
- 45 в г. Новокуйбышевск
- 36 в г. Сызрань
- 28 в г. Чапаевск
- 28 в Нефтегорском районе
- 26 в г. Кинель
- 26 в Волжском районе
- 22 в Пестравском районе
- 19 в Клявлинском районе
- 18 в г. Отрадный
- 18 в Шигонском районе
- 17 в Безенчукском районе
- 16 в Похвистневском районе
- 15 в г. Похвистнево
- 12 в г. Жигулевск
- 12 в г. Октябрьск
- 12 в Большеглушицком районе
- 12 в Кинельском районе
- 11 в Красноармейском районе
- 10 в Красноярском районе
- 9 в Хворостянском районе
- 9 в Челно-Вершинском районе
- 8 в Кинель-Черкасском районе
- 7 в Борском районе
- 7 в Ставропольском районе
- 6 в Сызранском районе
- 4 в Кошкинском районе
- 4 в Приволжском районе
- 4 в Сергиевском районе
- 3 в Алексеевском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Камышлинском районе
822 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 127 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 367335 случаев коронавируса.
Скончались 7388 человек (нарастающим итогом), в том числе 18 за сутки.

Теги: Коронавирус

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