Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

На 10.03.2022 в регионе за сутки госпитализирован 191 пациент.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 5058, нарастающим итогом 5992328.
Подтверждено за сутки 1707 случаев COVID-19:
- 344 в г. Самара
- 350 в г. Тольятти
- 150 в Кинель-Черкасском районе
- 112 в г. Сызрань
- 109 в г. Чапаевск
- 107 в г. Отрадный
- 73 в Нефтегорском районе
- 58 в г. Новокуйбышевск
- 42 в г. Кинель
- 37 в Ставропольском районе
- 33 в Сергиевском районе
- 32 в Безенчукском районе
- 26 в Борском районе
- 24 в Кинельском районе
- 23 в Хворостянском районе
- 22 в г. Похвистнево
- 19 в Алексеевском районе
- 17 в г. Октябрьск
- 16 в Похвистневском районе
- 16 в Большеглушицком районе
- 16 в Богатовском районе
- 13 в Кошкинском районе
- 13 в Волжском районе
- 11 в Елховском районе
- 10 в Пестравском районе
- 9 в Исаклинском районе
- 9 в Сызранском районе
- 9 в Шигонском районе
- 5 в г. Жигулевск
- 2 в Красноармейском районе
1542 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 165 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 358111 случаев коронавируса.
Скончались 7254 человека (нарастающим итогом), в том числе 16 за сутки.
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