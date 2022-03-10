Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

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На 10.03.2022 в регионе за сутки госпитализирован 191 пациент.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 5058, нарастающим итогом 5992328.

Подтверждено за сутки 1707 случаев COVID-19:

- 344 в г. Самара

- 350 в г. Тольятти

- 150 в Кинель-Черкасском районе

- 112 в г. Сызрань

- 109 в г. Чапаевск

- 107 в г. Отрадный

- 73 в Нефтегорском районе

- 58 в г. Новокуйбышевск

- 42 в г. Кинель

- 37 в Ставропольском районе

- 33 в Сергиевском районе

- 32 в Безенчукском районе

- 26 в Борском районе

- 24 в Кинельском районе

- 23 в Хворостянском районе

- 22 в г. Похвистнево

- 19 в Алексеевском районе

- 17 в г. Октябрьск

- 16 в Похвистневском районе

- 16 в Большеглушицком районе

- 16 в Богатовском районе

- 13 в Кошкинском районе

- 13 в Волжском районе

- 11 в Елховском районе

- 10 в Пестравском районе

- 9 в Исаклинском районе

- 9 в Сызранском районе

- 9 в Шигонском районе

- 5 в г. Жигулевск

- 2 в Красноармейском районе

1542 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 165 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 358111 случаев коронавируса.

Скончались 7254 человека (нарастающим итогом), в том числе 16 за сутки.

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