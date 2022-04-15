Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

15 апреля в Самарской области выявлено 213 случаев кронавируса:
- 87 в г. Самара
- 20 в г. Тольятти
- 12 в г. Сызрань
- 12 в Волжском районе
- 11 в г. Новокуйбышевск
- 9 в Похвистневском районе
- 7 в г. Отрадный
- 6 в г. Чапаевск
- 6 в Кинель-Черкасском районе
- 6 в Сызранском районе
- 5 в Большеглушицком районе
- 4 в Шенталинском районе
- 3 в Алексеевском районе
- 3 в Челно-Вершинском районе
- 2 в г. Жигулевск
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Приволжском районе