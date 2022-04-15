Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

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15 апреля в Самарской области выявлено 213 случаев кронавируса:

- 87 в г. Самара

- 20 в г. Тольятти

- 12 в г. Сызрань

- 12 в Волжском районе

- 11 в г. Новокуйбышевск

- 9 в Похвистневском районе

- 7 в г. Отрадный

- 6 в г. Чапаевск

- 6 в Кинель-Черкасском районе

- 6 в Сызранском районе

- 5 в Большеглушицком районе

- 4 в Шенталинском районе

- 3 в Алексеевском районе

- 3 в Челно-Вершинском районе

- 2 в г. Жигулевск

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Ставропольском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 1 в г. Похвистнево

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в Приволжском районе