Я нашел ошибку
Главные новости:
Он уточнил, что спецоперация закончится, как только Украина станет безопасной для России.
Сенатор Климов: спецоперация России по защите Донбасса довольно скоро закончится
В этот день станут известны победители и призёры фестиваля. 
В КРЦ «Звезда» пройдет гала-концерт «Веснушки – 2022»
Виктор Кудряшов провёл внеочередное заседание регионального кабинета министров.
На заседании облправительства предложено предоставить новую меру поддержки на организацию дачных маршрутов
В Самаре заболели за сутки 87 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
Сейчас на территории региона находятся 1336 вынужденных переселенцев, из них 362 ребенка.
В регионе продолжается сбор гуманитарной помощи для людей, прибывающих из ДНР и ЛНР
На мероприятии обсудили широкий круг вопросов, в том числе установление границ СНТ и земельных участков собственников, оформление недвижимости СНТ.
Росреестр СО: сложные вопросы садовых некоммерческих товариществ обсудили на круглом столе 
Представить свои проекты, которые позволят улучшить жизнь страны, можно до 22 апреля 2022 года.
Жители губернии – лидеры по подаче заявок на участие в форуме «Сильные идеи для нового времени»
В Самарской области по «гаражной амнистии» зарегистрировано 195 объектов недвижимости, из них 140 земельных участков.
Росреестр СО:  «Гаражная амнистия» заработала в городах и районах региона
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.29
1.44
EUR 88
1.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк проведет очередной эколекторий
В Самаре прошла командно-штабная тренировка при ЧС в период паводка
Театр «Дилижанс» приглашает на премьеру семейного спектакля «Мой дедушка был вишней»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

15 апреля 2022 17:26
98
В Самаре заболели за сутки 87 человек.

15 апреля в Самарской области выявлено 213 случаев кронавируса:

- 87 в г. Самара
- 20 в г. Тольятти
- 12 в г. Сызрань
- 12 в Волжском районе
- 11 в г. Новокуйбышевск
- 9 в Похвистневском районе
- 7 в г. Отрадный
- 6 в г. Чапаевск
- 6 в Кинель-Черкасском районе
- 6 в Сызранском районе
- 5 в Большеглушицком районе
- 4 в Шенталинском районе
- 3 в Алексеевском районе
- 3 в Челно-Вершинском районе
- 2 в г. Жигулевск
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Приволжском районе

Теги: Коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре за сутки заболели 62 человека.
14 апреля 2022, 14:47
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре за сутки заболели 62 человека. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
390
каждый второй работодатель в Самаре продолжает бороться с ковидом на рабочих местах
14 апреля 2022, 11:59
Каждый второй работодатель в Самаре продолжает бороться с ковидом на рабочих местах
Никаких противовирусных мер не практикует уже каждая третья компания в Самаре. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
338
каждый второй работодатель продолжает бороться с ковидом на рабочих местах
13 апреля 2022, 12:04
Каждый второй работодатель продолжает бороться с ковидом на рабочих местах
Сотрудники некоторых предприятий и организаций по-прежнему регулярно сдают ПЦР-тесты. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
457
  • Консультант плюс
В центре внимания
Подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
15 апреля 2022  13:22
Подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
316
В самарском минздраве рассказали, где строятся новые больницы
15 апреля 2022  12:53
В самарском минздраве рассказали, где строятся новые больницы
350
16 апреля в Самаре пройдет Муниципальный субботник
15 апреля 2022  10:54
16 апреля в Самаре пройдет Муниципальный субботник
221
Виктор Кудряшов принял участие в заседании федерального штаба по региональному развитию
15 апреля 2022  10:44
Виктор Кудряшов принял участие в заседании федерального штаба по региональному развитию
215
На предстоящий субботник в Самаре планируется привлечь более 40 тысяч человек. 
15 апреля 2022  09:45
На предстоящий субботник в Самаре планируется привлечь более 40 тысяч человек
226
Весь список