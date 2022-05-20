Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

20 мая в Самараской области выявлено 78 новых случаев коронавирусной инфекции:
- 26 в г. Самара
- 6 в г. Тольятти
- 6 в г. Сызрань
- 5 в Шенталинском районе
- 5 в г. Новокуйбышевск
- 4 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Борском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в Шигонском районе
- 2 в Волжском районе
- 2 в г. Жигулевск
- 2 в г. Чапаевск
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Ставропольском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в г. Отрадный