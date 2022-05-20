Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

42

20 мая в Самараской области выявлено 78 новых случаев коронавирусной инфекции:

- 26 в г. Самара

- 6 в г. Тольятти

- 6 в г. Сызрань

- 5 в Шенталинском районе

- 5 в г. Новокуйбышевск

- 4 в Кинель-Черкасском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 3 в Борском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Богатовском районе

- 2 в Шигонском районе

- 2 в Волжском районе

- 2 в г. Жигулевск

- 2 в г. Чапаевск

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Ставропольском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в г. Похвистнево

- 1 в г. Отрадный