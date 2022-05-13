Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

13 мая в Самарской области выявлены 62 новых случая коронавирусной инфекции:
- 17 в г. Самара
- 7 в г. Чапаевск
- 5 в г. Тольятти
- 5 в г. Сызрань
- 3 в Алексеевском районе
- 3 в Волжском районе
- 3 в Ставропольском районе
- 2 в Борском районе
- 2 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 1 в г. в Жигулевск
- 1 в г. Новокуйбышевск
- 1 в Похвистнево
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Похвистневском районе, также по одному человеку в Приволжском, Сергиевском, Сызранском и Челно-Вершинском районах.