Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

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13 мая в Самарской области выявлены 62 новых случая коронавирусной инфекции:

- 17 в г. Самара

- 7 в г. Чапаевск

- 5 в г. Тольятти

- 5 в г. Сызрань

- 3 в Алексеевском районе

- 3 в Волжском районе

- 3 в Ставропольском районе

- 2 в Борском районе

- 2 в Кинель-Черкасском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 1 в г. в Жигулевск

- 1 в г. Новокуйбышевск

- 1 в Похвистнево

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Похвистневском районе, также по одному человеку в Приволжском, Сергиевском, Сызранском и Челно-Вершинском районах.