Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

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1 марта в регионе за сутки госпитализирован 331 пациент.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9204, нарастающим итогом 5901881.

Подтверждено за сутки 4126 случаев:

- 1797 в г. Самара

- 1065 в г. Тольятти

- 155 в Нефтегорском районе

- 145 в Кинель-Черкасском районе

- 117 в г. Чапаевск

- 96 в г.Новокуйбышевск

- 79 в Большечерниговском районе

- 76 в г. Похвистнево

- 67 в Приволжском районе

- 63 в г. Сызрань

- 47 в Похвистневском районе

- 46 в Безенчукском районе

- 46 в Волжском районе

- 45 в г.Жигулевск

- 34 в Кошкинском районе

- 33 в Исаклинском районе

- 33 в Пестравском районе

- 33 в г. Отрадный

- 32 в Борском районе

- 28 в Алексеевском районе

- 26 в Богатовском районе

- 25 в Хворостянском районе

- 14 в Ставропольском районе

- 12 в г. Октябрьск

- 8 в Елховском районе

- 2 в Красноармейском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Шигонском районе

3952 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 174 человека - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 330 241 случай коронавируса.

Скончались 7111 человек (нарастающим итогом), в том числе 12 за сутки.