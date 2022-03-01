Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

1 марта в регионе за сутки госпитализирован 331 пациент.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9204, нарастающим итогом 5901881.
Подтверждено за сутки 4126 случаев:
- 1797 в г. Самара
- 1065 в г. Тольятти
- 155 в Нефтегорском районе
- 145 в Кинель-Черкасском районе
- 117 в г. Чапаевск
- 96 в г.Новокуйбышевск
- 79 в Большечерниговском районе
- 76 в г. Похвистнево
- 67 в Приволжском районе
- 63 в г. Сызрань
- 47 в Похвистневском районе
- 46 в Безенчукском районе
- 46 в Волжском районе
- 45 в г.Жигулевск
- 34 в Кошкинском районе
- 33 в Исаклинском районе
- 33 в Пестравском районе
- 33 в г. Отрадный
- 32 в Борском районе
- 28 в Алексеевском районе
- 26 в Богатовском районе
- 25 в Хворостянском районе
- 14 в Ставропольском районе
- 12 в г. Октябрьск
- 8 в Елховском районе
- 2 в Красноармейском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Шигонском районе
3952 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 174 человека - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 330 241 случай коронавируса.
Скончались 7111 человек (нарастающим итогом), в том числе 12 за сутки.