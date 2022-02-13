Где в регионе выявлено 3149 новых случаев COVID-19

На 13 февраля в регионе за сутки госпитализировано 400 пациентов.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 25459, нарастающим итогом 5661379.
Подтверждено за сутки 3149 случаев COVID-19:
- 688 в г. Самара
- 456 в г. Тольятти
- 375 в г. Сызрань
- 230 в г. Кинель
- 194 в Красноярском районе
- 119 в Похвистневском районе
- 101 в Кошкинском районе
- 92 в Кинельском районе
- 92 в г. Жигулевск
- 89 в г. Похвистнево
- 80 в г. Отрадный
- 79 в г. Чапаевск
- 71 в Сызранском районе
- 60 в Шигонском
- 57 в Красноармейском районе
- 52 в Кинель-Черкасском районе
- 50 в Челно-Вершинском районе
- 45 в Приволжском районе
- 40 в Клявлинском районе
- 37 в Большечерниговском районе
- 31 в Безенчукском районе
- 31 в Большеглушицком районе
- 30 в Хворостянском районе
- 25 в Исаклинском районе
- 25 в г. Октябрьск
2865 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 284 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 267687 случаев коронавируса.
Скончались 6873 человека (нарастающим итогом), в том числе 14 за сутки.
Дополнительно на 11.02.2022:
- Самарская область занимает 4 место по охвату тестированием – 921 на 100 тысяч населения (ПФО – 754, РФ – 747); лидеры в ПФО – Нижегородская область – 1050, Кировская область – 1034, Республика Башкортостан – 926;
- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 111 на 100 000 населения – 8 место в ПФО (ПФО – 120, РФ – 139); в начале списка в ПФО – Пермский край – 214, Республика Удмуртия – 167, Оренбургская область – 166;
- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 14 место в округе – 18,4% (ПФО – 58,9%, РФ – 28,7%); в начале списка в округе – Пензенская область – 126,7%, Республика Татарстан – 104,5%, Республика Башкортостан – 101,1%;
- выявлено за сутки пневмоний – 4 на 100 тысяч населения – 10 место в ПФО (ПФО – 6, РФ – 6), в начале списка – Пензенская область, Ульяновская область и Республика Мордовия – 13;
- госпитализировано за сутки 17 человек на 100 тысяч населения – 5 место в ПФО (ПФО – 14, РФ – 14). В начале списка – Пермский край – 21, Нижегородская область и Кировская область – 20.
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