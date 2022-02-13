Где в регионе выявлено 3149 новых случаев COVID-19

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На 13 февраля в регионе за сутки госпитализировано 400 пациентов.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 25459, нарастающим итогом 5661379.

Подтверждено за сутки 3149 случаев COVID-19:

- 688 в г. Самара

- 456 в г. Тольятти

- 375 в г. Сызрань

- 230 в г. Кинель

- 194 в Красноярском районе

- 119 в Похвистневском районе

- 101 в Кошкинском районе

- 92 в Кинельском районе

- 92 в г. Жигулевск

- 89 в г. Похвистнево

- 80 в г. Отрадный

- 79 в г. Чапаевск

- 71 в Сызранском районе

- 60 в Шигонском

- 57 в Красноармейском районе

- 52 в Кинель-Черкасском районе

- 50 в Челно-Вершинском районе

- 45 в Приволжском районе

- 40 в Клявлинском районе

- 37 в Большечерниговском районе

- 31 в Безенчукском районе

- 31 в Большеглушицком районе

- 30 в Хворостянском районе

- 25 в Исаклинском районе

- 25 в г. Октябрьск

2865 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 284 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 267687 случаев коронавируса.

Скончались 6873 человека (нарастающим итогом), в том числе 14 за сутки.

Дополнительно на 11.02.2022:

- Самарская область занимает 4 место по охвату тестированием – 921 на 100 тысяч населения (ПФО – 754, РФ – 747); лидеры в ПФО – Нижегородская область – 1050, Кировская область – 1034, Республика Башкортостан – 926;

- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 111 на 100 000 населения – 8 место в ПФО (ПФО – 120, РФ – 139); в начале списка в ПФО – Пермский край – 214, Республика Удмуртия – 167, Оренбургская область – 166;

- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 14 место в округе – 18,4% (ПФО – 58,9%, РФ – 28,7%); в начале списка в округе – Пензенская область – 126,7%, Республика Татарстан – 104,5%, Республика Башкортостан – 101,1%;

- выявлено за сутки пневмоний – 4 на 100 тысяч населения – 10 место в ПФО (ПФО – 6, РФ – 6), в начале списка – Пензенская область, Ульяновская область и Республика Мордовия – 13;

- госпитализировано за сутки 17 человек на 100 тысяч населения – 5 место в ПФО (ПФО – 14, РФ – 14). В начале списка – Пермский край – 21, Нижегородская область и Кировская область – 20.

Фото: pixabay