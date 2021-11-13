Где в регионе выявлено 1790 новых случаев коронавирусной инфекции

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13 ноября в регионе подтверждено 1790 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 683 в г. Самара

- 384 в г. Тольятти

- 90 в г. Новокуйбышевск

- 71 в г. Отрадный

- 65 в г. Сызрань

- 56 в г. Кинель

- 37 в Сергиевском районе

- 36 в Нефтегорском районе

- 28 в г. Чапаевск

- 26 в Ставропольском районе

- 25 в Волжском районе

- 23 в г. Похвистнево

- 23 в Кинель-Черкасском районе

- 20 в Кинельском районе

- 18 в Богатовском районе

- 18 в Приволжском районе

- 15 в г. Октябрьск

- 15 в Похвистневском районе

- 14 в г. Жигулевск

- 14 в Красноярском районе

- 13 в Большеглушицком районе

- 12 в Пестравском районе

- 11 в Кошкинском районе

- 9 в Большечерниговском районе

- 9 в Исаклинском районе

- 9 в Клявлинском районе

- 9 в Красноармейском районе

- 9 в Хворостянском районе

- 7 в Алексеевском районе

- 7 в Елховском районе

- 6 в Безенчукском районе

- 6 в Камышлинском районе

- 5 в Борском районе

- 5 в Челно-Вершинском районе

- 5 в Шигонском районе

- 4 в Шенталинском районе

- 3 в Сызранском районе

1618 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 172 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 155047 случаев коронавируса.

Скончались 4974 человека (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 62, 63, 68, 76 лет, женщины 59, 72, 72, 74, 79, 80, 82, 89 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчины 59, 62, 73, 73, 80 лет, женщины 80, 83, 85, 92, 95 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 38 лет, страдавшая онкологическим заболеванием;

мужчина 82 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщина 75 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, заболеванием органов дыхания;

женщина 71 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщины 68, 97 лет;

мужчина 73 лет;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 155,78, по стране - 174,09.

​​Коэффициент летальности в области - 3,21, в стране - 2,81.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 15027, нарастающим итогом 4264449.

Фото: оперштаб СО