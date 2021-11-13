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Где в регионе выявлено 1790 новых случаев коронавирусной инфекции

13 ноября 2021 14:52
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В Самаре за сутки заболели 683 человека.

13 ноября в регионе подтверждено 1790 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 683 в г. Самара
- 384 в г. Тольятти
- 90 в г. Новокуйбышевск
- 71 в г. Отрадный
- 65 в г. Сызрань
- 56 в г. Кинель
- 37 в Сергиевском районе
- 36 в Нефтегорском районе
- 28 в г. Чапаевск
- 26 в Ставропольском районе
- 25 в Волжском районе
- 23 в г. Похвистнево
- 23 в Кинель-Черкасском районе
- 20 в Кинельском районе
- 18 в Богатовском районе
- 18 в Приволжском районе
- 15 в г. Октябрьск
- 15 в Похвистневском районе
- 14 в г. Жигулевск
- 14 в Красноярском районе
- 13 в Большеглушицком районе
- 12 в Пестравском районе
- 11 в Кошкинском районе
- 9 в Большечерниговском районе
- 9 в Исаклинском районе
- 9 в Клявлинском районе
- 9 в Красноармейском районе
- 9 в Хворостянском районе
- 7 в Алексеевском районе
- 7 в Елховском районе
- 6 в Безенчукском районе
- 6 в Камышлинском районе
- 5 в Борском районе
- 5 в Челно-Вершинском районе
- 5 в Шигонском районе
- 4 в Шенталинском районе
- 3 в Сызранском районе
1618 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 172 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 155047 случаев коронавируса.

Скончались 4974 человека (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 62, 63, 68, 76 лет, женщины 59, 72, 72, 74, 79, 80, 82, 89 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчины 59, 62, 73, 73, 80 лет, женщины 80, 83, 85, 92, 95 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 38 лет, страдавшая онкологическим заболеванием;
мужчина 82 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщина 75 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, заболеванием органов дыхания;
женщина 71 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщины 68, 97 лет;
мужчина 73 лет;
​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 155,78, по стране - 174,09.
​​Коэффициент летальности в области - 3,21, в стране - 2,81.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 15027, нарастающим итогом 4264449.

 

Фото:   оперштаб СО

Теги: Коронавирус

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