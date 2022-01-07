Где в регионе подтверждены 202 новых случая коронавирусной инфекции

7 января в регионе подтверждено 202 случая новой коронавирусной инфекции:
- 88 в г. Самара
- 68 в г. Тольятти
- 9 в г. Чапаевск
- 8 в Красноярском районе
- 5 в Нефтегорском районе
- 4 в г. Новокуйбышевск
- 3 в Похвистневском районе
- 3 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Елховском районе
- 2 в Волжском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 2 в г. Жигулевск
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в г. Отрадный
195 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 7 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 201684 случая коронавируса.
Скончались 6393 человека (нарастающим итогом), в том числе:
мужчины 69, 84 лет, женщины 60, 75 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 56, 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчины 68, 73 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
мужчины 46, 59, 67, 71, 83 лет;
женщины 70, 71, 78, 80 лет;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 200,22, по стране - 215,48.
Коэффициент летальности в области - 3,17, в стране - 2,96.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8919, нарастающим итогом 5016905.
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