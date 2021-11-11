Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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11 ноября в регионе подтверждено 1791 случай новой коронавирусной инфекции:

- 668 в г. Самара

- 398 в г. Тольятти

- 92 в г. Новокуйбышевск

- 68 в г. Сызрань

- 72 в г. Отрадный

- 50 в г. Кинель

- 38 в Нефтегорском районе

- 40 в Сергиевском районе

- 25 в Ставропольском районе

- 24 в Волжском районе

- 26 в г. Чапаевск

- 24 в Кинель-Черкасском районе

- 21 в г. Похвистнево

- 19 в Приволжском районе

- 18 в Богатовском районе

- 17 в Кинельском районе

- 14 в Большеглушицком районе

- 15 в г. Октябрьск

- 13 в Похвистневском районе

- 12 в Красноярском районе

- 13 в Пестравском районе

- 13 в г. Жигулевск

- 11 в Кошкинском районе

- 10 в Большечерниговском районе

- 10 в Клявлинском районе

- 10 в Хворостянском районе

- 10 в Красноармейском районе

- 10 в Исаклинском районе

- 7 в Елховском районе

- 7 в Алексеевском районе

- 6 в Челно-Вершинском районе

- 6 в Безенчукском районе

- 6 в Борском районе

- 7 в Камышлинском районе

- 4 в Шигонском районе

- 3 в Шенталинском районе

- 4 в Сызранском районе

1617 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 174 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 151459 случаев коронавируса.



Скончались 4922 человека (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 58, 66, 71, 86 лет, женщины 52, 59, 67, 76, 83, 83, 83, 95 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 58, 68, 69 лет; женщины 62, 64, 83 лет;

женщины 58, 62, 75, 81, 82 лет, мужчина 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчины 72, 92 лет, страдавшие заболеваниями органов дыхания;

женщина 62 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;

мужчина 40 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, инфекционным заболеванием;

женщина 70 лет, страдавшая онкологическим заболеванием;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 154,15, по стране - 172,39.

Коэффициент летальности в области - 3,25, в стране - 2,81.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9529, нарастающим итогом 4222332.

Фото: оперштаб СО