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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

11 ноября 2021 16:52
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В Самаре за сутки заболели 668 человек.

11 ноября в регионе подтверждено 1791 случай новой коронавирусной инфекции:

- 668 в г. Самара
- 398 в г. Тольятти
- 92 в г. Новокуйбышевск
- 68 в г. Сызрань
- 72 в г. Отрадный
- 50 в г. Кинель
- 38 в Нефтегорском районе
- 40 в Сергиевском районе
- 25 в Ставропольском районе
- 24 в Волжском районе
- 26 в г. Чапаевск
- 24 в Кинель-Черкасском районе
- 21 в г. Похвистнево
- 19 в Приволжском районе
- 18 в Богатовском районе
- 17 в Кинельском районе
- 14 в Большеглушицком районе
- 15 в г. Октябрьск
- 13 в Похвистневском районе
- 12 в Красноярском районе
- 13 в Пестравском районе
- 13 в г. Жигулевск
- 11 в Кошкинском районе
- 10 в Большечерниговском районе
- 10 в Клявлинском районе
- 10 в Хворостянском районе
- 10 в Красноармейском районе
- 10 в Исаклинском районе
- 7 в Елховском районе
- 7 в Алексеевском районе
- 6 в Челно-Вершинском районе
- 6 в Безенчукском районе
- 6 в Борском районе
- 7 в Камышлинском районе
- 4 в Шигонском районе
- 3 в Шенталинском районе
- 4 в Сызранском районе
1617 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 174 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 151459 случаев коронавируса.

Скончались 4922 человека (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 58, 66, 71, 86 лет, женщины 52, 59, 67, 76, 83, 83, 83, 95 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 58, 68, 69 лет; женщины 62, 64, 83 лет;
женщины 58, 62, 75, 81, 82 лет, мужчина 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчины 72, 92 лет, страдавшие заболеваниями органов дыхания;
женщина 62 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;
мужчина 40 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, инфекционным заболеванием;
женщина 70 лет, страдавшая онкологическим заболеванием;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 154,15, по стране - 172,39.
Коэффициент летальности в области - 3,25, в стране - 2,81.

 Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9529, нарастающим итогом 4222332.

 

Фото:   оперштаб СО

Теги: Коронавирус

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