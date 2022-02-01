Где в регионе подтверждены новые случаи COVID-19

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На 01.02.2022 в регионе за сутки госпитализировано 354 пациента.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 18308, нарастающим итогом 5353081.

Подтверждено за сутки 2718 случаев COVID-19:

- 729 в г. Самара

- 790 в г. Тольятти

- 220 в г.Новокуйбышевск

- 171 в г. Сызрань

- 136 в г. Жигулевск

- 66 в Приволжском районе

- 66 в Борском районе

- 43 в Красноярском районе

- 38 в Нефтегорском районе

- 38 в г. Чапаевск

- 35 в Ставропольском районе

- 35 в г. Отрадный

- 33 в Пестравском районе

- 33 в Сызранском районе

- 27 в г. Похвистнево

- 26 в Шигонском районе

- 24 в Красноармейском районе

- 20 в Похвистневском районе

- 18 в Большечерниговском районе

- 18 в Исаклинском районе

- 18 в г. Октябрьск

- 18 в г. Кинель

- 14 в Алексеевском районе

- 14 в Большеглушицком районе

- 13 в Безенчукском районе

- 13 в Кошкинском районе

- 12 в Кинель-Черкасском районе

- 11 в Волжском районе

- 10 в Елховском районе

- 10 в Клявлинском районе

- 8 в Кинельском районе

- 6 в Шенталинском районе

- 4 в Богатовском районе

- 1 в Хворостянском районе

2529 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 189 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 224468 случаев коронавируса.

Скончались 6705 человек (нарастающим итогом), в том числе 12 за сутки.

Дополнительно на 30.01.2022:

- Самарская область занимает 2 место по охвату тестированием – 814 на 100 тысяч населения (ПФО – 634, РФ – 629); также лидируют в ПФО – Республика Чувашия – 869, Кировская область – 806;

- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 78 на 100 000 населения – 3 место в ПФО (ПФО – 53, РФ – 85); в начале списка в ПФО – Пермский край – 123, Республика Удмуртия – 90;

- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 7 место в округе – 140,2% (ПФО – 138,1%, РФ – 102,9%); в начале списка в округе – Республика Чувашия – 236,3%, Ульяновская область – 219,4%, Пермский край – 211,8%;

- выявлено за сутки пневмоний – 14 на 100 тысяч населения – 2 место в ПФО (ПФО – 4, РФ – 4), в начале списка – Республика Чувашия – 15, Республика Мордовия – 7;

- госпитализировано за сутки 8 человек на 100 тысяч населения – 6 место в ПФО (ПФО – 7, РФ – 9). В начале списка – Нижегородская область – 11, Республика Чувашия и Республика Марий Эл – 10.