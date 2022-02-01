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Где в регионе подтверждены новые случаи COVID-19
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Где в регионе подтверждены новые случаи COVID-19

1 февраля 2022 14:43
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В Самаре за сутки заболели 729 человек.

На 01.02.2022 в регионе за сутки госпитализировано 354 пациента.
 Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 18308, нарастающим итогом 5353081.
 Подтверждено за сутки 2718 случаев COVID-19:
- 729 в г. Самара
- 790 в г. Тольятти
- 220 в г.Новокуйбышевск
- 171 в г. Сызрань
- 136 в г. Жигулевск
- 66 в Приволжском районе
- 66 в Борском районе
- 43 в Красноярском районе
- 38 в Нефтегорском районе
- 38 в г. Чапаевск
- 35 в Ставропольском районе
- 35 в г. Отрадный
- 33 в Пестравском районе
- 33 в Сызранском районе
- 27 в г. Похвистнево
- 26 в Шигонском районе
- 24 в Красноармейском районе
- 20 в Похвистневском районе
- 18 в Большечерниговском районе
- 18 в Исаклинском районе
- 18 в г. Октябрьск
- 18 в г. Кинель
- 14 в Алексеевском районе
- 14 в Большеглушицком районе
- 13 в Безенчукском районе
- 13 в Кошкинском районе
- 12 в Кинель-Черкасском районе
- 11 в Волжском районе
- 10 в Елховском районе
- 10 в Клявлинском районе
- 8 в Кинельском районе
- 6 в Шенталинском районе
- 4 в Богатовском районе
- 1 в Хворостянском районе
2529 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 189 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 224468 случаев коронавируса.
Скончались 6705 человек (нарастающим итогом), в том числе 12 за сутки.

Дополнительно на 30.01.2022:
- Самарская область занимает 2 место по охвату тестированием – 814 на 100 тысяч населения (ПФО – 634, РФ – 629); также лидируют в ПФО – Республика Чувашия – 869, Кировская область – 806;
- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 78 на 100 000 населения – 3 место в ПФО (ПФО – 53, РФ – 85); в начале списка в ПФО – Пермский край – 123, Республика Удмуртия – 90;
- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 7 место в округе – 140,2% (ПФО – 138,1%, РФ – 102,9%); в начале списка в округе – Республика Чувашия – 236,3%, Ульяновская область – 219,4%, Пермский край – 211,8%;
- выявлено за сутки пневмоний – 14 на 100 тысяч населения – 2 место в ПФО (ПФО – 4, РФ – 4), в начале списка – Республика Чувашия – 15, Республика Мордовия – 7;
- госпитализировано за сутки 8 человек на 100 тысяч населения – 6 место в ПФО (ПФО – 7, РФ – 9). В начале списка – Нижегородская область – 11, Республика Чувашия и Республика Марий Эл – 10.

Теги: Коронавирус

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