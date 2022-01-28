Где в регионе подтверждены новые случаи COVID-1

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На 28.01.2022 в регионе за сутки госпитализирован 251 пациент.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 20227, нарастающим итогом 5270263.

Подтверждено за сутки 1826 случаев COVID-19:

- 973 в г. Самара

- 438 в г. Тольятти

- 91 в г. Сызрань

- 42 в г. Жигулевск

- 39 в Борском районе

- 26 в Большеглушицком районе

- 24 в Шигонском районе

- 22 в Ставропольском районе

- 20 в Волжском районе

- 19 в г. Отрадный

- 18 в г. Чапаевск

- 16 в Нефтегорском районе

- 16 в Кинель-Черкасском районе

- 15 в Хворостянском районе

- 14 в Безенчукском районе

- 10 в Алексеевском районе

- 7 в Большечерниговском районе

- 7 в Приволжском районе

- 7 в г. Похвистнево

- 6 в Сергиевском районе

- 5 в Похвистневском районе

- 5 в Кошкинском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 2 в Сызранском районе

- 1 в Исаклинском районе

1547 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 279 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 215124 случая коронавируса.

Скончались 6665 человек (нарастающим итогом), в том числе 12 за сутки.

Дополнительно На 26.01.2022:

- Самарская область занимает 3 место по охвату тестированием – 728 на 100 тысяч населения (ПФО – 508, РФ – 534); лидеры в ПФО - Республика Чувашия – 809, Пермский край – 745;

- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 49 на 100 000 населения – 3 место в ПФО (ПФО – 34, РФ – 61); в начале списка в ПФО Пермский край – 66, Ульяновская область – 58;

- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 5 место в округе – 189,9% (ПФО – 128,9, РФ – 117%); в начале списка в округе Оренбургская область – 257%, Республика Марий Эл – 226,5%, Республика Удмуртия – 223,3%, Республика Чувашия – 204,3%;

- выявлено за сутки пневмоний – 3 на 100 тысяч населения – 9 место в ПФО (ПФО – 4, РФ – 5), в начале списка Республика Чувашия – 18, Республика Марий Эл – 13, Ульяновская область – 6;

- госпитализировано за сутки 8 человек на 100 тысяч населения – 7 место в ПФО (ПФО – 8, РФ – 9). В начале списка Республика Марий Эл – 15, Нижегородская область – 13, Республика Чувашия и Кировская область – 12.

Фото: pixabay