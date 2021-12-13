Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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13 декабря в регионе подтверждено 694 случая новой коронавирусной инфекции:

- 348 в г. Самара

- 252 в г. Тольятти

- 23 в Волжском районе

- 13 в г. Новокуйбышевск

- 12 в Борском районе

- 11 в Красноярском районе

- 10 в Богатовском районе

- 6 в Кинель-Черкасском районе

- 5 в Шигонском районе

- 5 в г. Сызрань

- 4 в Красноармейском районе

- 3 в г. Кинель

- 2 в Пестравском районе

634 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 60 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 190335 случаев коронавируса.

Скончались 5909 человек (нарастающим итогом), в том числе:

мужчины 66, 67, 92 лет, женщины 69, 71, 72 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 68, 73, 81, 82, 89, 94 лет, мужчины 73 лет, 81, 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 74, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

мужчины 41, 60, 66, 67, 88, 90 лет;

женщина 63 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;

мужчина 50 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы;

женщина 83 лет.

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 185,06, по стране - 199,04.

​​Коэффициент летальности в области - 3,1, в стране - 2,89.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 12108, нарастающим итогом 4701105.

Фото: pixabay