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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

13 декабря 2021 15:26
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В Самаре за сутки заболели 348 человек.

13 декабря в регионе подтверждено 694 случая новой коронавирусной инфекции:

- 348 в г. Самара
- 252 в г. Тольятти
- 23 в Волжском районе
- 13 в г. Новокуйбышевск
- 12 в Борском районе
- 11 в Красноярском районе
- 10 в Богатовском районе
- 6 в Кинель-Черкасском районе
- 5 в Шигонском районе
- 5 в г. Сызрань
- 4 в Красноармейском районе
- 3 в г. Кинель
- 2 в Пестравском районе
634 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 60 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 190335 случаев коронавируса.

Скончались 5909 человек (нарастающим итогом), в том числе:
мужчины 66, 67, 92 лет, женщины 69, 71, 72 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 68, 73, 81, 82, 89, 94 лет, мужчины 73 лет, 81, 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 74, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
мужчины 41, 60, 66, 67, 88, 90 лет;
женщина 63 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;
мужчина 50 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы;
женщина 83 лет.
​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 185,06, по стране - 199,04.
​​Коэффициент летальности в области - 3,1, в стране - 2,89.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 12108, нарастающим итогом 4701105.

 

Фото:    pixabay

Теги: Коронавирус

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