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Где в регионе подтверждены новые случаи  COVID-19

21 февраля 2022 14:15
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В Самаре за сутки заболели 1653 человека.

На 21.02.2022 в регионе за сутки госпитализировано 272 пациента.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 12118, нарастающим итогом 5801128.
 Подтверждено за сутки 4150 случаев COVID-19:

- 1653 в г. Самаре
- 834 в г. Тольятти
- 441 в г.Новокуйбышевск
- 259 в г. Отрадный
- 235 в г. Сызрань
- 136 в Волжском районе
- 135 в Камышлинском районе
- 66 в Красноармейском районе
- 64 в Пестравском районе
- 53 в г. Кинель
- 51 в Приволжском районе
- 35 в Исаклинском районе
- 33 в г. Чапаевск
- 31 в Елховском районе
- 27 в Борском районе
- 27 в Кинельском районе
- 19 в Ч-Вершинском районе
- 17 в Кошкинском районе
- 14 в Шенталинском районе
- 12 в Клявлинском районе
- 3 в г.о. Жигулевск
- 3 в Сызранском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в Шигонском районе
3730 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 420 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 296769 случаев коронавируса.
Скончались 6984 человека (нарастающим итогом), в том числе 13 за сутки.

Дополнительно На 19.02.2022:

- Самарская область занимает 1 место по охвату тестированием – 693 на 100 тысяч населения (ПФО – 489, РФ – 494); лидируют в ПФО – Нижегородская область – 633, Кировская область – 626;
- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 125 на 100 000 населения – 7 место в ПФО (ПФО – 125, РФ – 116); в начале списка в ПФО – Республика Удмуртия – 204, Пермский край – 199, Оренбургская область – 164;
- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 9 место в округе – 0,11% (ПФО – 12,6%, РФ – -6,5%); в начале списка в округе – Республика Татарстан – 75,4%, Республика Башкортостан – 50,5%, Саратовская область – 40,6%;
- выявлено за сутки пневмоний – 1 на 100 тысяч населения – 11 место в ПФО (ПФО – 4, РФ – 5), в начале списка – Республика Мордовия – 13, Ульяновская область и Пензенская область – 10;
- госпитализировано за сутки 12 человек на 100 тысяч населения – 3 место в ПФО (ПФО – 10, РФ – 12). В начале списка – Нижегородская область и Республика Мордовия – 16.

 

Фото:    pixabay

Теги: Коронавирус

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