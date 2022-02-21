Где в регионе подтверждены новые случаи  COVID-19

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На 21.02.2022 в регионе за сутки госпитализировано 272 пациента.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 12118, нарастающим итогом 5801128.

Подтверждено за сутки 4150 случаев COVID-19:

- 1653 в г. Самаре

- 834 в г. Тольятти

- 441 в г.Новокуйбышевск

- 259 в г. Отрадный

- 235 в г. Сызрань

- 136 в Волжском районе

- 135 в Камышлинском районе

- 66 в Красноармейском районе

- 64 в Пестравском районе

- 53 в г. Кинель

- 51 в Приволжском районе

- 35 в Исаклинском районе

- 33 в г. Чапаевск

- 31 в Елховском районе

- 27 в Борском районе

- 27 в Кинельском районе

- 19 в Ч-Вершинском районе

- 17 в Кошкинском районе

- 14 в Шенталинском районе

- 12 в Клявлинском районе

- 3 в г.о. Жигулевск

- 3 в Сызранском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в Шигонском районе

3730 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 420 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 296769 случаев коронавируса.

Скончались 6984 человека (нарастающим итогом), в том числе 13 за сутки.



Дополнительно На 19.02.2022:

- Самарская область занимает 1 место по охвату тестированием – 693 на 100 тысяч населения (ПФО – 489, РФ – 494); лидируют в ПФО – Нижегородская область – 633, Кировская область – 626;

- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 125 на 100 000 населения – 7 место в ПФО (ПФО – 125, РФ – 116); в начале списка в ПФО – Республика Удмуртия – 204, Пермский край – 199, Оренбургская область – 164;

- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 9 место в округе – 0,11% (ПФО – 12,6%, РФ – -6,5%); в начале списка в округе – Республика Татарстан – 75,4%, Республика Башкортостан – 50,5%, Саратовская область – 40,6%;

- выявлено за сутки пневмоний – 1 на 100 тысяч населения – 11 место в ПФО (ПФО – 4, РФ – 5), в начале списка – Республика Мордовия – 13, Ульяновская область и Пензенская область – 10;

- госпитализировано за сутки 12 человек на 100 тысяч населения – 3 место в ПФО (ПФО – 10, РФ – 12). В начале списка – Нижегородская область и Республика Мордовия – 16.

Фото: pixabay