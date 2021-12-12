Где в регионе подтверждено 717 новых случаев коронавирусной инфекции

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12 декабря в регионе подтверждено 717 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 342 в г. Самара

- 246 в г. Тольятти

- 27 в г. Сызрань

- 15 в г. Кинель

- 14 в Ставропольском районе

- 13 в Кинель-Черкасском районе

- 13 в г. Новокуйбышевск

- 11 в Красноярском районе

- 6 в Похвистневском районе

- 6 в г. Отрадный

- 5 в г. Октябрьск

- 4 в Волжском районе

- 4 в г. Похвистнево

- 3 в Нефтегорском районе

- 2 в Кинельском районе

- 2 в г. Чапаевск

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Богатовском районе

638 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 79 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 189641 случай коронавируса.

Скончались 5883 человека (нарастающим итогом), в том числе:

женщины 55, 60, 65, 69, 70, 70, 71, 74, 76, 77, 80 лет;

мужчины 52, 61, 66, 67, 77, 78, 80, 80, 81, 82, 83, 85 лет;

мужчина 68 лет, женщина 82 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

женщина 59 лет, мужчина 67 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчины 66, 94 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 184,25, по стране - 198,28.

​​Коэффициент летальности в области - 3,1, в стране - 2,89.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 15009, нарастающим итогом 4688997.

Фото: оперштаб СО