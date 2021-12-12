Где в регионе подтверждено 717 новых случаев коронавирусной инфекции

12 декабря в регионе подтверждено 717 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 342 в г. Самара
- 246 в г. Тольятти
- 27 в г. Сызрань
- 15 в г. Кинель
- 14 в Ставропольском районе
- 13 в Кинель-Черкасском районе
- 13 в г. Новокуйбышевск
- 11 в Красноярском районе
- 6 в Похвистневском районе
- 6 в г. Отрадный
- 5 в г. Октябрьск
- 4 в Волжском районе
- 4 в г. Похвистнево
- 3 в Нефтегорском районе
- 2 в Кинельском районе
- 2 в г. Чапаевск
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Богатовском районе
638 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 79 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 189641 случай коронавируса.
Скончались 5883 человека (нарастающим итогом), в том числе:
женщины 55, 60, 65, 69, 70, 70, 71, 74, 76, 77, 80 лет;
мужчины 52, 61, 66, 67, 77, 78, 80, 80, 81, 82, 83, 85 лет;
мужчина 68 лет, женщина 82 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
женщина 59 лет, мужчина 67 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчины 66, 94 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 184,25, по стране - 198,28.
Коэффициент летальности в области - 3,1, в стране - 2,89.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 15009, нарастающим итогом 4688997.
Фото: оперштаб СО