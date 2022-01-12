Эксперт ВОЗ сообщила что коронавирус постепенно становится эндемичным

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Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове 12 января заявила, что вирус Sars-Cov-2 постепенно становится эндемичным, передают "Известия".

«Этот вирус находится на пути становления эндемичным. Это даже не оспаривается. Но сейчас мы в самой середине этой пандемии, и уровень распространения, его интенсивность, а также уровень влияния новых заражений на ключевые медицинские услуги, уровень госпитализации очень значительны <…> Так что вирус на пути становления эндемичным, но мы еще к этому не пришли», — сказала она.

Ван Керкхове подчеркнула, что ВОЗ рассматривает разные сценарии развития ситуации в связи с появлением штамма «Омикрон», который во многих странах уже превзошел по распространению «Дельту».

Эксперт также отметила, что «Омикрон», возможно, не последний штамм.

«… у нас есть элемент непредсказуемости. Мы не имеем ту предсказуемость, которая есть у гриппа, у типичных сезонных заболеваний. Но мы, возможно, придем к этому», — пояснила она.

Как сообщает РИА Новости, эндемическое заболевание – болезнь, обычная для какого-либо региона, постоянно присутствующая в сообществе людей. Эндемическими также могут быть инфекции, возбудители которых постоянно пребывают в определенной местности.

Фото: pixabay