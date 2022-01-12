Я нашел ошибку
Главные новости:
Явление может привести к появлению оптических искажений: ложной луны или солнца, световых столбов, сообщили в центре "Фобос".
13 января москвичи смогут наблюдать в воздухе пыль из ледяных кристаллов
Панды будут представлены публике в течение трех дней, увидеть их смогут по одной тысяче человек в день.
В японском зоопарке Уэно впервые за 140-летнюю историю родились близнецы панд
Эксперт также отметила, что «Омикрон», возможно, не последний штамм.
Эксперт ВОЗ сообщила что коронавирус постепенно становится эндемичным
Прощание пройдет в пятницу, 14 января.
Скончался самарский журналист Юрий Сахаров
По словам Гущиной, в настоящее время актер находится в стабильном состоянии, под личным контролем главного врача Коммунарки Дениса Проценко.
Глава Гильдии актеров не подтвердила проведение Куравлеву операции
Полеты в Казахстан прекратились из-за вспыхнувших в начале января протестов в стране.
«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы из Москвы в Алма-Ату с 14 января
Маткапитал и ряд других пособий будут проиндексированы на 8,4%.
Минтруд РФ: размер маткапитала на первого ребенка с 1 февраля составит 524,5 тыс. рублей
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности.
Замглавы МИД Грушко: дальнейшее расширение НАТО приведет к серьезным рискам
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.53
-0.31
EUR 84.67
-0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится лекторий "Герои и антигерои "Нового Голливуда”"
В Самаре соблюдение масочного режима в общественном транспорте остается на усиленном контроле
В самарской кирхе состоится первый концерт цикла «Музыкальные путешествия по Европе»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Эксперт ВОЗ сообщила что коронавирус постепенно становится эндемичным

12 января 2022 22:39
153
Эксперт также отметила, что «Омикрон», возможно, не последний штамм.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове 12 января заявила, что вирус Sars-Cov-2 постепенно становится эндемичным, передают "Известия".

«Этот вирус находится на пути становления эндемичным. Это даже не оспаривается. Но сейчас мы в самой середине этой пандемии, и уровень распространения, его интенсивность, а также уровень влияния новых заражений на ключевые медицинские услуги, уровень госпитализации очень значительны <…> Так что вирус на пути становления эндемичным, но мы еще к этому не пришли», — сказала она.

Ван Керкхове подчеркнула, что ВОЗ рассматривает разные сценарии развития ситуации в связи с появлением штамма «Омикрон», который во многих странах уже превзошел по распространению «Дельту».

Эксперт также отметила, что «Омикрон», возможно, не последний штамм.

«… у нас есть элемент непредсказуемости. Мы не имеем ту предсказуемость, которая есть у гриппа, у типичных сезонных заболеваний. Но мы, возможно, придем к этому», — пояснила она.

Как сообщает РИА Новости, эндемическое заболевание – болезнь, обычная для какого-либо региона, постоянно присутствующая в сообществе людей. Эндемическими также могут быть инфекции, возбудители которых постоянно пребывают в определенной местности.

 

Фото:    pixabay

Теги: Коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре за сутки заболели 90 человек.
12 января 2022, 15:08
В регионе подтверждено 227 новых случаев коронавирусной инфекции
В Самаре за сутки заболели 90 человек. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
364
Невакцинированные и пожилые люди подвержены наибольшему риску при заражении омикрон-штаммом
12 января 2022, 13:52
Невакцинированные и пожилые люди подвержены наибольшему риску при заражении омикрон-штаммом
Накануне в ВОЗ заявили, что в ближайшие шесть-восемь недель новым вариантом ковида будет заражено более 50% населения Европы Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
303
Тест позволяет за 1,5 часа с высокой чувствительностью выявлять и дифференцировать в одной пробирке варианты вирусов "омикрон" и "дельта".
11 января 2022, 23:28
Росздравнадзор зарегистрировал первую российскую тест-систему для выявления "омикрон"-штамма
Тест позволяет за 1,5 часа с высокой чувствительностью выявлять и дифференцировать в одной пробирке варианты вирусов "омикрон" и "дельта". Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
502
В центре внимания
Самарский зоопарк получил лицензию
12 января 2022  13:39
Самарский зоопарк получил лицензию
320
Поздравление Игоря Комарова с 300-летием прокуратуры России
12 января 2022  13:00
Поздравление Игоря Комарова с 300-летием прокуратуры России
316
Самарская область вошла в ТОП-10 национального туристического рейтинга-2021
12 января 2022  10:03
Самарская область вошла в ТОП-10 национального туристического рейтинга-2021
322
Еще 208 жителей Самарской области заболели коронавирусом
11 января 2022  13:18
Еще 208 жителей Самарской области заболели коронавирусом
522
С 10 января 2022 года ужесточено наказание для автомобилистов, которые неоднократно нарушают правила дорожного движения
11 января 2022  12:53
С 10 января 2022 года ужесточено наказание для автомобилистов, которые неоднократно нарушают правила дорожного движения
994
Весь список