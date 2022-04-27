Доля детей среди заболевших ковидом в текущем году возросла почти до 18%.

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При этом, в 2020 и 2021 годах она составляла менее 10%. Об этом сообщил директор "Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии" Роспотребнадзора Василий Акимкин.

Он подчеркнул, что основной объем заболевших – это лица в возрасте от 30 лет до 65 лет, которые составляли до 60%.

Тем временем, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 7 тысяч 705 случаев – это меньше, чем днём ранее.

Госпитализированы за сутки 2 тыс. 986 человек, скончались 163 пациента – следует из данных оперативного штаба, передает Радио Маяк.