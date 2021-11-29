159

В понедельник, 29 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В начале заседания руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова дала оценку эпидемиологической ситуации в регионе. Несмотря на 33-процентное уменьшение недельного количества случаев коронавируса в сравнении с предыдущими семью днями, ситуация остается напряженной. В целом цифры все еще высокие: на 29 ноября выявлен 941 случай заболевания COVID-19.

«По заболеваемости по возрастам на 100 тысяч населения в сравнении с 46-й неделей снижение отмечается по всем группам: до года – на 19%, 1 — 6 лет – на 17%, 7 — 14 лет – на 19,5%, 15 — 17 лет – 2,9%, 18 — 29 лет – 35%, 30 — 49 лет – на 32%, 50 – 64 года — на 37%, 65 и старше – на 36,8%. Таким образом, наибольшее снижение зарегистрировано в группе 50-64 года, 65+, 18-29 лет и 30-49 лет», — назвала цифры глава ведомства. Вместе с тем, по ее оценке, показатель заболеваемости в возрастной группе старше 65 лет остается очень значительным, в группах 50-64 и 30-49 лет они также высоки. В разрезе социальных групп при наблюдающемся снижении в сфере услуг, здравоохранения, образования, транспорта, торговли, среди работников предприятий и офисов — самый высокий показатель заболеваемости отмечается среди сотрудников сферы услуг (853,21 на 100 тысяч населения). Охват тестированием превышает норму, установленную на федеральном уровне (300 на 100 тысяч населения) и составляет 465 на 100 тысяч населения. «Необходимо поддерживать этот уровень и в новогодние праздники, в том числе за счет использования экспресс-тестов», — обратила внимание членов штаба Светлана Архипова.

Продолжилось снижение по внебольничной пневмонии: на 47-й неделе 1869 заболевших, что на 5% меньше, чем неделей ранее. Светлана Архипова обратила внимание на небольшой рост зафиксированных случаев ОРВИ во всех возрастных группах после 5-недельного падения показателей. В этой связи Губернатор поручил главам ни в коем случае не снижать активности по приглашению жителей региона на вакцинацию от гриппа — от того, настолько серьезно муниципалитеты подойдут к решению этой задачи, зависит эпидемиологическая обстановка в предстоящий зимний период.

«Вы считаете, что волна прошла, а она не закончилась, и увеличение зафиксированных случаев ОРВИ говорит о том, что можем снова получить рост по коронавирусу», — подчеркнул Губернатор.

Особенно Глава региона поручил проверить министерству образования региона и главам муниципальных образований действующий режим отопления и входного контроля в школьных и дошкольных учреждениях, еще раз напомнить родителям о том, что ребенка с малейшими признаками недомогания следует оставлять дома.

Система здравоохранения отмечает уменьшение на 18% числа пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. Сейчас это 15551 человек с подтвержденным коронавирусом. В области большой запас лекарств всех групп для лечения амбулаторных пациентов с COVID-19 и подозрением на него, дистрибуция в медицинские учреждения производится по плану. «Дефицита лекарственных препаратов для амбулаторных пациентов в области нет», — подчеркнул министр здравоохранения региона Армен Бенян. «В целом динамика основных показателей, помимо количества пациентов на амбулаторном лечении, также демонстрирует пятинедельное снижение по сравнению с пиковыми значениями, зарегистрированными перед началом нерабочих дней. Общее количество пациентов на амбулаторном лечении с подтвержденным COVID-19 уменьшилось почти на 50%, на стационарном лечении (с COVID-19 и подозрением на него) – на 43%, соответственно, это сказалось на уровне потребления кислорода. Суточный расход стал меньше на 37%», — доложил Армен Бенян.

По данным регионального минздрава, свободный коечный фонд в регионе сейчас составляет 42%. Это один из самых высоких показателей в стране. «Запас есть, мы уверенно себя чувствуем, но сокращение коечного фонда не должно стать самоцелью. Естественно, что в стационаре больше возможностей восстановления здоровья пациентов. У нас один из самых низких показателей в стране и в Приволжском федеральном округе по доле пациентов с диагнозом COVID-19, умерших на амбулаторном лечении. Это значит, что мы вовремя госпитализируем, правильно сопровождаем пациентов на амбулаторном этапе. Нам ни в коем случае нельзя потерять этот наработанный опыт, который сегодня приводится в пример в других регионах», — подчеркнул Губернатор.

Отдельно на штабе обсудили ход вакцинации против коронавируса. Первым компонентом сейчас привиты 1 млн 529 тысяч 265 жителей региона, что составляет 75,2% от плана и 48,5% всего населения. Повторно привито 57,7% от плана (из более 270 тысяч человек – почти 160 тысяч). В нескольких районах уже достигли необходимого охвата вакцинацией, в частности, в Камышлинском, Хворостянском, Ставропольском, Елховском, Борском и Исаклинском. При этом есть и муниципалитеты, находящиеся в «красной зоне», где охват совсем немного превышает 50%. Остается тревожной ситуация по вакцинации самой высокой группы риска — старшего поколения. От гриппа на данный момент привито 533990 человек, в том числе почти 195 тысяч детей. Темпы необходимо наращивать. «Мы дополнительно выделяем 230 миллионов рублей на приобретение дополнительного объема вакцин от гриппа, закупки идут», – сообщил Дмитрий Азаров.

Можно вакцинироваться от гриппа и от коронавируса как одномоментно, так и интервально.

«Мне странно сейчас получать жалобы от людей по вакцинам. Один случай, когда человек, записавшись на вакцинацию, не смог ее пройти, отталкивает тысячи людей. Вакцины есть, надо налаживать маршрутизацию, дистрибуцию в медучреждения. Все случаи жалоб отрабатывайте с главврачами медучреждений», — дал поручение Глава региона минздраву.

Большую роль в увеличении темпов охвата вакцинацией играет разъяснительная работа. С группами риска – беременными женщинами, семьями, где есть дети до года, пожилыми людьми – это адресная работа и ежедневный мониторинг. На штабе заслушали доклады представителей двух муниципалитетов, которые по темпам вакцинации остаются в «красной зоне», — Чапаевска и Тольятти. Глава региона оценил работу муниципалитетов как неудовлетворительную. «Нам ни в коем случае нельзя снижать темпы по вакцинации. Мы договаривались на штабе с главами муниципальных образований, что лично, очно, точечно — по каждой семье с маленькими детьми, семье, где ожидают ребенка, по каждой семье, где есть непривитые граждане в возрасте 60+, — проведут разъяснительную работу, постараются убедить, найти правильные слова. Я этой работы не вижу пока, она не отстроена. Рассчитываю, что главы муниципальных образований примут все меры», — отметил Дмитрий Азаров. Он подчеркнул, что работа по разъяснению, убеждению должна быть организована таким образом, чтобы до каждого донести важность информации о необходимости прививок, это зона персональной ответственности глав.

Также на штаб были вынесены несколько предложений о смягчении ограничительных мер. Вопросы об увеличении заполняемости зрительных залов, о возможности разрешить работу с 23.00 до 6.00 заведениям общепита, об открытии детских игровых зон в торговых центрах, были отложены на неделю. Положительное решение штаб принял только в отношении проведения конгрессно-выставочных мероприятий в специализированных помещениях при условии доступа участников при предъявлении QR-кодов о вакцинации или о перенесенном заболевании, либо отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, выполненного не позднее, чем за 72 часа до посещения.