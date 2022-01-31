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Daily Express: необычные симптомы "омикрона", остающиеся после выздоровления

31 января 2022 21:35
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Это боль в спине и головокружение.

Британская газета Daily Express перечислила необычные симптомы омикрон-штамма коронавируса, основываясь на данных приложения ZOE COVID Study для мониторинга признаков инфекции, передает РИА Новости.

В статье отмечается, что новая мутация SARS-CoV-2 может провоцировать кашель, лихорадку, потерю вкуса и запаха. Однако есть два необычных признака, которые иногда сохраняются у человека после заражения — это боль в спине и головокружение.

По словам врача Энн Мэри, неприятные ощущения в пояснице возникают у пациентов с "омикроном" гораздо чаще и приносят больше страданий, чем у заболевших вариантом "дельта". Новая мутация, уточнила медик, сопровождается сильной миалгией (болью в мышцах — Прим. ред.).

 

Фото:    pixabay

Теги: Коронавирус

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