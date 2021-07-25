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6 из 10 россиян против повторного введения самоизоляции

25 июля 2021 13:39
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6 из 10 россиян против повторного введения самоизоляции

Мир вступил в третью волну пандемии коронавируса. Каждый пятый россиянин считает, что в России пора вновь вводить режим самоизоляции, но большинство против подобных мер. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

21% россиян уверены, что в стране нужно вновь вводить режим самоизоляции: «Пандемия никуда не делась, а люди, в отличие от первого локдауна, ко второму более подготовлены». Большинство же (59%) — против подобных мер: «В России экономика не на том уровне, чтобы люди сидели дома без работы»; «Зачем вводить ограничения, если есть вакцина. Всех на вакцинацию — вот и решение вопроса».

Противников введения режима самоизоляции больше всего среди тех, чей уровень дохода составляет от 50 до 80 тыс. руб. (65%), а также россиян в возрасте 35—44 лет (63%): «Наших ничем ни напугаешь! Это факт. Если все раскатывают по морям и курортам, зная, что привезут обратно всю заразу, то о каких ограничениях можно говорить?!»

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 324
Время проведения: 15—20 июля 2021 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов

Теги: коронавирус Самоизоляция соцопрос

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