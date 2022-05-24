Я нашел ошибку
Главные новости:
В рабочую субботу можно будет сдать только кровь. 
28 мая в учреждениях Службы крови Самарской области пройдет рабочая суббота 
Ранее сообщалось, что МВД РФ объявило Аскерова в розыск.
Басманный суд Москвы заочно арестовал игрока телевикторины "Что? Где Когда?" Ровшана Аскерова
Из них — 30 в Самаре.
24 мая в регионе выявлены 73 новых случая коронавируса
За пультом Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и Хора Самарского академического театра оперы и балета – маэстро Юрий Башмет.
Музыкальный фестиваль Юрия Башмета: 1 июня на сцене Площади Славы в Самаре
Фестиваль станет одним из ключевых событий Года культурного наследия народов России, объединит в себе темы значимости русской культуры и единства народов России.
 Победители Студвесны-2022 выступят на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму
В настоящее время подозреваемый отстранен от должности на период предварительного следствия.
В Шенталинском районе директор МАУ подозревается в хищении денежных средств
Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
В Самарской области сохранятся заморозки
Тольяттинские гандболистки завоевали золотые медали турнира.
В Майкопе прошел финал первенства России по гандболу среди девушек 2010 года рождения
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.21
-0.68
EUR 60.39
-0.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
КПРФ провела на Красной площади торжественную церемонию посвящения в пионеры
Программа «Российской студенческой весны» на 22 мая: Клава Кока, рекорд по массовому вращению в народном танце и «ЗаБег»
На юбилейной Студвесне театр танца Эльвиры Первовой «СКРИМ» покажет фрагменты нового спектакля
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

24 мая в регионе выявлены 73 новых случая коронавируса

24 мая 2022 16:59
122
Из них — 30 в Самаре.

Во вторник, 24 мая, в регионе зарегистрировали 73 случая новой коронавирусной инфекции.

Из них — 30 в Самаре, 12 в Тольятти, 7 в Сызрани, по 4 в Хворостянском и Борском районах, по 3 в Безенчукском и Сергиевском районах, по 2 в Нефтегорском и Алексеевском районах, а также в Октябрьске и Чапаевске, по 1 в Челно-Вершинском районе и Жигулевске.

— 69 человек обследовали с диагнозом «внебольничная пневмония» и «ОРВИ». 4 человека выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений, — рассказали в оперштабе.

За последние сутки госпитализировали 44 пациента. Скончался 1 человек, сообщает samaragis.ru.

 

Фото:   pixabay

Теги: Коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре за сутки заболели 44 человека.
23 мая 2022, 18:10
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
В Самаре за сутки заболели 44 человека. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
514
В Самаре за сутки заболели 48 человек.
22 мая 2022, 14:30
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
В Самаре за сутки заболели 48 человек. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
824
В Самаре за сутки заболели 39 человек.
21 мая 2022, 17:24
Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19
В Самаре за сутки заболели 39 человек. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
860
  • Консультант плюс
В центре внимания
Дмитрий Азаров: «Мы будем гордиться тем, что принимали юбилейную Всероссийскую Студвесну»
24 мая 2022  12:59
Дмитрий Азаров: «Мы будем гордиться тем, что принимали юбилейную Всероссийскую Студвесну»
216
Закрытие Всероссийской Студвесны в Самаре - фейерверк талантов: ФОТО
24 мая 2022  12:36
Закрытие Всероссийской Студвесны в Самаре - фейерверк талантов: ФОТО
257
Дмитрий Азаров
24 мая 2022  09:29
Дмитрий Азаров "Я уверен, что Студвесна зарядилась нашей волжской, самарской энергией"
238
В ходе встречи обсудили впечатления студентов от участия в фестивале, поговорили о знаковых местах и мероприятиях региона.
22 мая 2022  22:04
Дмитрий Азаров встретился с представителями делегаций ЛНР и ДНР на «Российской Студенческой весне»
703
В Самаре состоялся финал уникального трека «Российская школьная весна»
22 мая 2022  10:33
В Самаре состоялся финал уникального трека «Российская школьная весна»
761
Весь список