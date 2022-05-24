24 мая в регионе выявлены 73 новых случая коронавируса

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Во вторник, 24 мая, в регионе зарегистрировали 73 случая новой коронавирусной инфекции.

Из них — 30 в Самаре, 12 в Тольятти, 7 в Сызрани, по 4 в Хворостянском и Борском районах, по 3 в Безенчукском и Сергиевском районах, по 2 в Нефтегорском и Алексеевском районах, а также в Октябрьске и Чапаевске, по 1 в Челно-Вершинском районе и Жигулевске.

— 69 человек обследовали с диагнозом «внебольничная пневмония» и «ОРВИ». 4 человека выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений, — рассказали в оперштабе.

За последние сутки госпитализировали 44 пациента. Скончался 1 человек, сообщает samaragis.ru.

Фото: pixabay