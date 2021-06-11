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12 июня в Самаре на площади Куйбышева можно привиться от коронавируса

11 июня 2021 13:34
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12 июня в Самаре на площади Куйбышева можно привиться от коронавируса

12 июня, День России, традиционно отмечается концертами, фестивалями, экскурсиями, спортивными состязаниями, шествиями и патриотическими акциями. Сложная эпидемиологическая ситуация прошлого года не позволила провести праздник в традиционном формате, все мероприятия максимально трансформировались в онлайн-пространство.

В этом году постепенно смягчаются ограничительные меры, связанные с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, но тем не менее ситуация остается тревожной. Именно поэтому было принято решение, что традиционные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня России, состоятся, но при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

Организаторы призывают жителей и гостей Самарской области соблюдать масочный режим и не пренебрегать социальной дистанцией.

Будьте внимательны к себе и своему здоровью, соблюдайте рекомендации санитарных врачей по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Прививка от COVID-19 является самым эффективным методом профилактики на сегодняшний день.

12 июня в Самаре на площади Куйбышева с 17:00 до 21:00 (сквер со стороны улицы Галактионовской) будет работать мобильный комплекс, предоставленный Чапаевской центральной городской больницей. Каждый житель и гость праздничных мероприятий сможет пройти не только вакцинацию от COVID-19, но и 1 этап диспансеризации.

Пройти вакцинацию от COVID-19 может любой житель области старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Перед вакцинацией жителей проконсультирует врач-терапевт, измерит температуру, сатурацию, артериальное давление, произведет осмотр и примет решение о проведении вакцинации. Если нет противопоказаний, то сделает прививку первым компонентом вакцины. После – предоставит памятку и назначит дату повторной вакцинации. Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции.

Приглашаем жителей и гостей г.Самары, участников праздничных мероприятий на пл.Куйбышева, пройти вакцинацию от COVID-19!

 

Теги: В центре внимания вакцинация диспансеризация коронавирус прививка

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