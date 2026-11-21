Если в семье погиб участник специальной военной операции, положены выплаты сразу на нескольких уровнях — федеральные (президентская, федеральное пособие и страховая), областные (губернаторская выплата и материальная помощь) и ежемесячные (компенсации, пособия на детей, пенсия по потере кормильца). Большая часть этих сумм — заявительные: автоматически их никто не начислит, а круг получателей и порядок оформления различаются по каждой выплате. В этой статье — актуальные суммы на 2026 год, кому и в каких долях положены деньги, куда обращаться в Самарской области и какие документы готовить. Данные — на 21 ноября 2026 года.

Единовременные выплаты: три федеральные плюс одна областная

Сводная таблица

Выплата Основание Сумма в 2026 году Как делится Президентская выплата Указ Президента РФ № 98 от 05.03.2022 5 000 000 ₽ В равных долях членам семьи Единовременное пособие ФЗ № 306 (ст. 3, ч. 8) 5 524 892,57 ₽ В равных долях членам семьи Страховая выплата ФЗ № 52 от 28.03.1998 3 683 261,71 ₽ В равных долях между всеми получателями; каждый оформляет заявление отдельно Областная единовременная социальная выплата Указ Губернатора Самарской области № 260-У от 12.12.2025 1 000 000 ₽ В равных долях членам семьи (или по письменному согласию — одному)

Итого единовременная поддержка семьи погибшего — около 14,2 млн ₽ федеральных выплат плюс 1 млн ₽ областная; с учётом других областных мер итог может превышать 15 млн ₽ .

Важный нюанс по президентской выплате: если военнослужащий при жизни уже получил выплату за ранение в размере 3 млн ₽, семье за его гибель выплачивается только 2 млн ₽ — разница до 5 млн ₽. Если ранение привело к выплате 3 млн ₽, а затем человек получил другое ранение и погиб — выплата целиком .

Право на страховую выплату действует при гибели в период службы либо при смерти не позднее одного года после увольнения, если причина связана с увечьем или заболеванием, полученным на службе. Страховка охватывает и военнослужащих, и сотрудников Росгвардии, ФСБ, противопожарной службы, а также граждан на военных сборах .

Круг лиц: кому положены выплаты

Круг получателей у всех четырёх единовременных выплат почти совпадает и закреплён в том числе в приказе областного минсоцполитики № 6 от 12.01.2026:

супруг или супруга — состоящие в зарегистрированном браке на день гибели (бывшая супруга сохраняет право, если не вступила в новый брак до 50 лет — для отдельных выплат);

— состоящие в зарегистрированном браке на день гибели (бывшая супруга сохраняет право, если не вступила в новый брак до 50 лет — для отдельных выплат); родители погибшего;

погибшего; дети : до 18 лет; до 23 лет — при очном обучении; старше — если стали инвалидами до совершеннолетия;

: до 18 лет; до 23 лет — при очном обучении; старше — если стали инвалидами до совершеннолетия; лица, фактически воспитывавшие и содержавшие погибшего не менее 5 лет до совершеннолетия (признание — через суд в порядке особого производства);

до совершеннолетия (признание — через суд в порядке особого производства); лица, находившиеся на иждивении погибшего на день гибели.

Если «первой очереди» нет (нет супруги, детей и родителей), выплату получают совершеннолетние дети погибшего, а при их отсутствии — полнородные и неполнородные братья и сёстры. Братьям и сёстрам стоит проверить и региональные акты — губернаторы отдельных субъектов включают их в списки получателей; в Самарской области такой механизм закреплён областным порядком .

Областные выплаты Самарской области: что именно и куда обращаться

Губернаторская выплата — 1 млн ₽

С 1 января 2026 года действует указ Губернатора Самарской области № 260-У от 12.12.2025: членам семей погибших участников СВО, военнослужащих, погибших при выполнении задач по отражению вооружённого вторжения, а также погибших в ходе вооружённой провокации на госгранице предоставляется единовременная социальная выплата в размере 1 млн ₽. Выплата положена и семьям лиц, признанных погибшими (умершими) пропавшими без вести.

Ключевые условия по областному порядку (приказ минсоцполитики № 6 от 12.01.2026):

выплата — заявительная : заявление подаётся лично (или через представителя) в государственное казённое учреждение социальной защиты по месту жительства;

: заявление подаётся лично (или через представителя) в государственное казённое учреждение социальной защиты по месту жительства; срок подачи — до 10 декабря 2026 года включительно ; решение принимается в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов;

; решение принимается в течение со дня регистрации заявления и документов; нужен документ о регистрации (или проживания) на территории области — заявителя, погибшего или одного из членов семьи на дату гибели и на дату обращения;

на дату гибели и на дату обращения; нужен документ, подтверждающий факт захоронения на территории области.

Материальная помощь — 300 тыс. ₽

Дополнительно семьи погибших могут обратиться за единовременной материальной помощью из областного бюджета (порядок утверждён постановлением Правительства области от 18.12.2023 № 1060). Размер законом не фиксирован и определяется комиссионно; по сложившейся практике для семей погибших он составляет 300 000 ₽. Круг лиц — тот же, что и по губернаторской выплате; при нескольких членах семьи помощь делится в равных долях. Обратиться можно и тем членам семьи, которые проживают на территории Самарской области

Ежемесячная областная доплата к пенсии — 1 945 ₽

Членам семьи, получающим пенсию по случаю потери кормильца, области доплачивает 1 945 ₽ в месяц (закон № 79-ГД от 05.03.2005; размер проиндексирован с 1 января 2026 года с коэффициентом 105,6%). Доплата устанавливается на срок назначения пенсии — к пенсии по инвалидности, за выслугу лет или по случаю потери кормильца. Двумя постановлениями правительства области (№ 894 и № 895 от 19.12.2025) в 2026 году проиндексированы и смежные доплаты: инвалидам боевых действий — до 2 914 ₽.

Прочие областные меры

Компенсация 50% расходов на ЖКУ — инвалидам и ветеранам боевых действий, а также членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий ;

— инвалидам и ветеранам боевых действий, а также членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий ; 201 000 ₽ на подключение газа — единовременная социальная выплата на приобретение и установку внутридомового газового оборудования и строительство газораспределительных сетей: положена в том числе членам семей погибших участников СВО при заключении договора о подключении с 21 апреля 2021 года ;

— единовременная социальная выплата на приобретение и установку внутридомового газового оборудования и строительство газораспределительных сетей: положена в том числе членам семей погибших участников СВО при заключении договора о подключении с 21 апреля 2021 года ; 250 000 ₽ взамен земельного участка — для стоящих на учёте как имеющих право на бесплатный участок ;

— для стоящих на учёте как имеющих право на бесплатный участок ; бесплатное социальное обслуживание на дому для участников СВО и членов их семей ;

для участников СВО и членов их семей ; социальная карта «Zа Победу!» — бесплатный проезд для членов семей погибших: детям от 7 до 18 лет (или до 23 лет — при очном обучении) .

Ежемесячные выплаты: то, что приходит каждый месяц

Единовременные суммы — крупные, но разовые. Ежемесячная поддержка — это три самостоятельных канала, и для семьи они складываются:

Выплата Размер в 2026 году Кому Ежемесячная денежная компенсация (ФЗ № 306) 25 782,85 ₽ на семью, делится на число получателей Супруга, родители, дети погибшего Пособие на ребёнка (ФЗ № 128) 3 311,15 ₽ в месяц на каждого ребёнка Дети до 18 лет, до 23 лет — очники Государственная пенсия по потере кормильца 18 848,24 ₽ (с 01.04.2026) — при смерти вследствие военной травмы; 14 136,18 ₽ — вследствие заболевания Каждому нетрудоспособному члену семьи отдельно

Пенсия по потере кормильца не делится — назначается каждому члену семьи отдельно. Военная пенсия считается как 50% денежного довольствия погибшего (при военной травме), но не ниже 200% социальной пенсии; страховая пенсия по потере кормильца назначается СФР автоматически после поступления сведений о смерти кормильца и рассчитывается индивидуально — от ИПК погибшего.

Отдельно про супругу: право на пенсию по потере кормильца есть с 50 лет, при инвалидности или по уходу за ребёнком до 14 лет (при этом не работая); пенсия сохраняется и при вступлении в новый брак.

Ориентир для семьи из вдовы и двоих детей: ЕДК (~8 600 ₽ на каждого из троих) + пенсии по потере кормильца на каждого + пособия на двоих детей — суммарно федеральные ежемесячные источники дают порядка 90 000 ₽ в месяц; к ним добавляются областная доплата и компенсация ЖКУ.

Похороны и неполученные выплаты погибшего

Организация похорон за счёт государства — по фактическим расходам, но не более 51 552 ₽ (для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя — 70 844 ₽);

— по фактическим расходам, но не более (для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя — 70 844 ₽); Неполученные выплаты и денежное содержание погибшего — выдаются семье: это довольствие за отслуженное время, недополученные премии и прочие причитавшиеся суммы; они включаются в наследство, на требование о выплате действует срок 4 месяца со дня открытия наследства

Документы: базовый пакет для областной выплаты

Для единовременной социальной выплаты по указу № 260-У нужен комплект (полный перечень — в приказе № 6):

паспорт заявителя; документ о гибели: извещение о гибели или о пропавшем без вести, справка о смерти из воинской части (по форме приказа Минобороны № 1421), справка о смерти формы № 11 из ЗАГСа или решение суда о признании умершим; документы о родстве: свидетельство о рождении, о браке, решение суда об усыновлении; документы о смене фамилии — если фамилии не совпадают; подтверждение регистрации или проживания на территории Самарской области (при отсутствии регистрации — договор найма, решение суда); документ о захоронении на территории области; банковские реквизиты и заявление по установленной форме.

Для федеральных выплат документы подаются по месту нахождения военной части через военкомат или СФР — там же уточняют перечень по конкретной выплате.

Налоги и льготы

Освобождение от налога на имущество и транспорт — супруги и родители погибших при исполнении служебных обязанностей имеют право не платить налог по одному объекту налогообложения каждого вида;

— супруги и родители погибших при исполнении служебных обязанностей имеют право не платить налог по одному объекту налогообложения каждого вида; Стандартный налоговый вычет 500 ₽ в месяц — супругам погибших (если не вступили в повторный брак) и родителям.

Частые вопросы

«Куда идти за выплатами?» Три адреса: военкомат по месту жительства (федеральное пособие, президентская выплата, областные выплаты, доплата к пенсии), СФР (страховая выплата, пенсия по потере кормильца, пособия на детей) и ГКУ социальной защиты по месту жительства (областная выплата по указу № 260-У).

«Погибший не жил в Самарской области, а я живу — положена ли областная выплата?» Да: областной порядок допускает регистрацию либо заявителя, либо погибшего, либо одного из членов его семьи на территории области на дату гибели и на дату обращения.

«Мой брат погиб на СВО, у него нет ни детей, ни жены, ни родителей» Тогда федеральные единовременные выплаты получают совершеннолетние дети погибшего, а при их отсутствии — полнородные и неполнородные братья и сёстры; областная выплата работает по той же логике.

«Супруга погибшего снова вышла замуж — что со страховой выплатой?» Страховая выплата и пенсия по случаю потери кормильца, назначенные до вступления в новый брак, сохраняются; новые же обращения после повторного брака ограничены (для отдельных выплат право сохраняется при неповторном браке до 50 лет).

«Пропал без вести — можно уже обращаться за выплатами?» Да: после признания лица в установленном порядке погибшим (умершим) члены его семьи получают областную единовременную социальную выплату по общим правилам; детям пропавшего без вести военнослужащего с 2026 года положено также ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума ребёнка в регионе.

«Сколько времени занимает оформление?» По областной выплате — решение в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления; федеральные выплаты оформляются через военкомат и СФР, сроки зависят от ведомства и полноты комплекта документов .

«Погибший был Героем России — что меняется?» Семья получает президентскую выплату в 5 млн ₽, страховую выплату и единовременное пособие; ежемесячная денежная выплата для семей Героев — 103 693,16 ₽ на семью (с 1 февраля 2026 года), делится на число членов семьи

Полезные ссылки

«Налоги и льготы» (налоговые льготы семьям погибших),

«ЖКХ» (компенсация 50% на ЖКУ),

«Дроны над участками» (аналогичная логика выплат по ЧС — алгоритм фиксации ущерба).