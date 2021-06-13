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В Самаре подвел итоги турнир по комплексному единоборству имени Героя России Олега Охрименко

13 июня 2021 12:25
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В Самаре подвел итоги турнир по комплексному единоборству имени Героя России Олега Охрименко

В состязаниях приняли участие 5 команд. Турнир проводился в 11 весовых категориях (8-ми мужских и 3-х женских). Соревнования прошли по правилам, утвержденным Федерацией комплексного единоборства России.

С этого года турнир носит имя нашего земляка, уроженца Отрадного, Героя России, старшего оперуполномоченного СОБР УБОП Омской области, капитана милиции Олега  Охрименко. С такой просьбой в Управление Росгвардии по Самарской области обратился депутатский корпус городской Думы. Офицер погиб 21 апреля 2002 года, погиб самоотверженно, спасая людей от взрыва гранаты, брошенной вооруженным бандитом.  Указом Президента России от 19 апреля 2003 года капитану милиции Олегу Охрименко присвоено звание Героя России (посмертно). Идея увековечить память земляка и Героя, нашла отклик в сердцах росгвардейцев.

В суровых и зрелищных поединках определилась тройка сильнейших команд. Высшую ступень победного пьедестала заняла сборная ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области, символическое серебро у команды ОМОН (г. Самара) Управления Росгвардии по Самарской области. Тройку сильнейших замкнули спортсмены из тольяттинского ОМОНа.

- Спортсмены показали не только филигранную технику и зрелищные, бескомпромиссные бои. Речь, кстати, идет не только о спортсменах-мужчинах, но и о наших девушках, которые мало в чем уступают им как в технике боя, так и в уровне подготовки. Кроме того, спортсмены продемонстрировали уважительное отношение друг к другу. И это ярче всяких слов говорит об уровне поддержки и взаимовыручке, которые существуют в наших специальных подразделениях, - отметил начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области, старший лейтенант Михаил Баев.

Теги: единоборство Росгвардия турнир

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