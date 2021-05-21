39 самарских спортсменов претендуют на участие в Олимпийских играх в Токио

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В четверг, 20 мая, состоялось заседание коллегии министерства спорта Самарской области, на котором были подведены итоги 2020 года и обозначены приоритеты развития отрасли физкультуры и спорта региона.

Заместитель председателя Правительства региона Александр Фетисов, открывая заседание коллегии, отметил, что отрасль спорта, как и все другие, в минувшем году столкнулась с многочисленными сложностями в связи с распространением короновирусной инфекции. «Мы вместе смогли пережить самые тяжелые моменты, постепенно вышли из режима тотальной изоляции. Хочу отметить работу министерства спорта региона, всех спортивных учреждений и организаций. И, конечно, всех специалистов отрасли, тренеров и спортсменов, которые после долгого перерыва без привычного тренировочного процесса смогли вернуться в строй и продолжили достойно представлять честь Самарской области и России на соревнованиях самого высокого уровня, - подчеркнул Александр Фетисов. - Сегодня наша ключевая задача – создавать новые условия для привлечения жителей к регулярным занятиям физкультурой и спортом. А это поддержка массового спорта, развитие доступной инфраструктуры спорта. Об этом говорил Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров в своем Послании».

Доля жителей, занимающихся физкультурой и спортом, выросла с 34% в 2017 году до 45,4% в 2020 году. Среди детей и молодежи она составляет 90,1 %. За минувший год министерством спорта Самарской области совместно с профильными спортивными федерациями было проведено 630 спортивных и физкультурных мероприятий с учетом всех необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности. В составы сборных команд России входили 786 спортсменов региона. На международных и всероссийских соревнованиях спортсменами Самарской области в 2020 году было завоевано 926 медалей. В настоящее время кандидатами на участие в Олимпийских играх 2021 года в Токио являются 39 самарских спортсменов, на участие в Паралимписйских играх - 8 спортсменов. В том числе уже 7 самарских спортсменов завоевали личные олимпийские лицензии.

На социальную поддержку спортсменов и тренеров в 2020 году было направлено 108,5 млн рублей: 528 спортсменов получали ежемесячную стипендию Губернатора Самарской области, 263 спортсмена - поощрение за успешные выступления на соревнованиях, 60 человек - пожизненную стипендию Губернатора.

На 1 января 2021 года, за три года реализации комплекса ГТО, нормативы выполнили 45 тысяч жителей Самарской области (на золотой знак – 18, 9 тысяч, серебро – 16,9 тысяч, бронзу – 9,1 тысяча человек).

В 2020 году в Самарской области в рамках национального проекта «Демография» было построено и реконструировано 33 спортивных объекта.