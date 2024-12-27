Женские «Крылья Советов» покидает главный тренер

Александр Михновец покидает пост главного тренера женской команды «Крылья Советов», сообщили в пресс-службе клуба.
Также уходят тренеры Александра Косянчук, Андрей Рзянин и Максим Шевченко. Они не будут работать в новом сезоне.
В межсезонье клуб покидает и ряд игроков: Мария Свидунович, Софья Арцимович, Яна Хотырева, Виктория Валюк, Мария Алексеева, Алена Андреева, Марина Кисконен, Елизавета Пинчук, Мапепа и Айшан Ахмедовы.
В чемпионате России по футболу среди женских команд суперлиги у ЖФК «Крылья Советов» три победы, девять ничьих и 12 поражений. За сезон девушки забили всего 13 голов — это худший результат в лиге, пишет Самарская газета.