Женские «Крылья Советов» покидает главный тренер

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Александр Михновец покидает пост главного тренера женской команды «Крылья Советов», сообщили в пресс-службе клуба.

Также уходят тренеры Александра Косянчук, Андрей Рзянин и Максим Шевченко. Они не будут работать в новом сезоне.

В межсезонье клуб покидает и ряд игроков: Мария Свидунович, Софья Арцимович, Яна Хотырева, Виктория Валюк, Мария Алексеева, Алена Андреева, Марина Кисконен, Елизавета Пинчук, Мапепа и Айшан Ахмедовы.

В чемпионате России по футболу среди женских команд суперлиги у ЖФК «Крылья Советов» три победы, девять ничьих и 12 поражений. За сезон девушки забили всего 13 голов — это худший результат в лиге, пишет Самарская газета.