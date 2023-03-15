Желающие оформить Карту болельщика смогут сделать это дистанционно

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Сервис заработает 15 марта в пилотном режиме. Посещать МФЦ для подтверждения личности больше не обязательно.

Оформить Карту удалённо можно будет двумя способами:

с помощью загранпаспорта на 10 лет

с помощью биометрии из Единой биометрической системы (ЕБС)

Что нужно для оформления Карты болельщика онлайн:

подтверждённая учётная запись на Госуслугах

действительный 10-летний загранпаспорт (с чипом)

смартфон с NFC-модулем

приложение «Госуслуги Карта болельщика» и приложение «Госуслуги Биометрия»

С 15 марта также будет доступно подтверждение личности по биометрии через портал Госуслуг с компьютера (потребуются камера и микрофон).

Для тех, кто не хочет пользоваться дистанционными услугами, по-прежнему сохранится оформление Карты в МФЦ. Сначала нужно подать заявление на Госуслугах или приложении «Госуслуги Карта болельщика». Затем — подтвердить данные в МФЦ.

Карту болельщика оформили уже 550 тыс. человек.