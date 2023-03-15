Желающие оформить Карту болельщика смогут сделать это дистанционно

Сервис заработает 15 марта в пилотном режиме. Посещать МФЦ для подтверждения личности больше не обязательно.
Оформить Карту удалённо можно будет двумя способами:
с помощью загранпаспорта на 10 лет
с помощью биометрии из Единой биометрической системы (ЕБС)
Что нужно для оформления Карты болельщика онлайн:
подтверждённая учётная запись на Госуслугах
действительный 10-летний загранпаспорт (с чипом)
смартфон с NFC-модулем
приложение «Госуслуги Карта болельщика» и приложение «Госуслуги Биометрия»
С 15 марта также будет доступно подтверждение личности по биометрии через портал Госуслуг с компьютера (потребуются камера и микрофон).
Для тех, кто не хочет пользоваться дистанционными услугами, по-прежнему сохранится оформление Карты в МФЦ. Сначала нужно подать заявление на Госуслугах или приложении «Госуслуги Карта болельщика». Затем — подтвердить данные в МФЦ.
Карту болельщика оформили уже 550 тыс. человек.