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Желающие оформить Карту болельщика смогут сделать это дистанционно

15 марта 2023 10:18
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Желающие оформить Карту болельщика смогут сделать это дистанционно

Сервис заработает 15 марта в пилотном режиме. Посещать МФЦ для подтверждения личности больше не обязательно.

Оформить Карту удалённо можно будет двумя способами:
с помощью загранпаспорта на 10 лет
с помощью биометрии из Единой биометрической системы (ЕБС)

Что нужно для оформления Карты болельщика онлайн: 

подтверждённая учётная запись на Госуслугах
действительный 10-летний загранпаспорт (с чипом)
смартфон с NFC-модулем
приложение «Госуслуги Карта болельщика» и приложение «Госуслуги Биометрия»

С 15 марта также будет доступно подтверждение личности по биометрии через портал Госуслуг с компьютера (потребуются камера и микрофон).

Для тех, кто не хочет пользоваться дистанционными услугами, по-прежнему сохранится оформление Карты в МФЦ. Сначала нужно подать заявление на Госуслугах или приложении «Госуслуги Карта болельщика». Затем — подтвердить данные в МФЦ.

Карту болельщика оформили уже 550 тыс. человек.

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